Психолог-гипнолог Богдан Дерябин: проблемы можно решить

Как найти выход их тупика

Люди в нашей стране не привыкли обращаться за помощью к психологам и психотерапевтам в сложных жизненных ситуациях и предпочитают стоически сражаться с трудностями в одиночку. И очень напрасно. Подобная борьба с ветряными мельницами не только может быть бесполезной, но и опасной для здоровья. И не только психического. Фобии, страхи, зависимости, в том числе алкогольная или наркотическая – далеко не исчерпывающий перечень «сопутствующих» такой борьбе проблем. А выход из тупика может быть совсем близко. Только помочь найти его может опытный психолог, а иногда и гипнолог. О секретах профессии в интервью tsargrad.tv рассказал психолог-гипнотерапевт Дерябин Богдан Олегович.

Практическая помощь гипнолога Дерябина

Своим кредо психолог Дерябин называет практическую помощь в любых, даже самых трудных жизненных неурядицах. Где чаще всего человек сталкивается с подобными трудностями? Конечно, в семье. Именно по этой причине семейная терапия занимает весомую долю в практике терапевта-гипнолога. Работа психолога должна быть ювелирной и ни в коем случае не нанести вред другим участникам семьи, проблемы с которыми хочет «отрегулировать» клиент, полагает Дерябин Богдан. Если брать, к примеру, отношения в паре, то задача специалиста — не только оказывать помощь психотерапевта при разводе, если он уже состоялся, но и не допустить развода, сохранив семью и теплые семейные отношения. Психотерапевт-консультант Дерябин рассказал, что в арсенале психологов есть широкий набор практик и методик, чтобы с успехом решать обе задачи. Опытный терапевт-гипнолог, являясь сторонником директивного подхода, как и некоторые другие вип психологи, утверждает, что решить можно любую проблему, и выход есть всегда.

Когда важно переключить внимание

В практике семейной терапии гипнолога Дерябина был такой случай. Отношения в семейной паре, прожившей в браке более двух десятков лет, неожиданно дали трещину. Семья оказалась на грани развода. Инициатор – супруга, начитавшаяся модных гуру и коучей и насмотревшаяся «марафонов» в интернете. Она пришла к выводу, что ее муж абьюзер и газлайтер, и дальше с ним жить нельзя. На самом деле все было не так. Супруг, хотя и достаточно властный человек, искренне любил свою жену, заботился о доме и детях, освободил супругу от повседневных забот и нанял прислугу. Ему все-таки удалось убедить разочарованную браком жену записаться на прием к гипнологу Дерябину в Москве. Применив методы гипнотерапии, практикующий психолог Дерябин Богдан докопался до истины. Все дело оказалось в нехватке внимания. Подросшие у пары дети отправились на учебу, а жена так и не могла переключить свое внимание на заботу о муже (бытовые проблемы решала прислуга) и начала сама страдать от дефицита внимания с его стороны. Как психотерапевт Дерябин посоветовал ей ввести в практику ежедневный ритуал – раз в день что-то приготовить своими руками для мужа, не требуя взамен никакой похвалы. И «лайфхак» сработал. Неожиданное внимание супруги всколыхнуло воспоминания о счастливой совместной молодости, и отношения в паре не просто наладились, а стали по-настоящему теплыми. Практикующий психолог Богдан Дерябин объяснил, что элементарные действия супруги спровоцировали у мужа естественную бессознательную реакцию, результатом которой стала корректировка внимания, которая так была необходима супруге.