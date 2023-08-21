На базе Уральской Стали прошел XII Областной слет работающей молодежи

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) приняла участников XII Областного слета работающей молодежи «Наставничество 2023. Объединяя опыт, строим будущее». Мероприятие организовано Оренбургским союзом промышленников и предпринимателей совместно с Правительством области.

В слете на базе Уральской Стали приняли участие руководители Советов молодежи, молодые специалисты предприятий Оренбургской области, руководители кадровых служб, наставники, председатели профсоюзных организаций, представители общественных молодежных организаций. Главной темой слета стало рассмотрение вопросов участия молодых специалистов предприятий в реализации проектов, внедрении инноваций, повышении качества продукции, работа с кадрами, создание комфортных условий проживания на территориях для подрастающего поколения. Участникам представилась возможность обменяться межотраслевым опытом по направлениям работы с кадрами, поддержки инноваций, внедрению инженерных и управленческих проектов, а также пройти тренинг эффективного командообразования.

В рамках слета прошел региональный конкурс «Лучшая организация по работе с молодыми кадрами» и «Областной конкурс инженерного искусства». Все проекты были по достоинству оценены жюри. Уральская Сталь была признана лучшей и отмечена дипломом победителя в номинации «Совет работающей молодежи Оренбуржья». За активное участие были отмечены Благодарственными письмами: электромонтер ремонтно-механического управления Анастасия Зимина и специалист по планированию Виктория Хузахметова.