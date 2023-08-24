Представители АО «Уральская Сталь» рассказали об инновационной продукции для инфраструктурных проектов на стратегической сессии о технологическом развитии России «ТехПро»

Ежегодно Новотроицкий комбинат АО «Уральская Сталь» выпускает более 1.5 млн тонн стали, в том числе более 900 тыс. тонн листового проката. Новые разработки позволяют комбинату занимать одну из ведущих ролей среди производителей металлопроката России. Благодаря высокому уровню физико-механических свойств разработанных сталей их применение позволяет значительно снизить металлоемкость и, как следствие стоимость изготовления различного оборудования и металлоконструкций — об этом рассказал в своем выступлении директор по инновациям АО «Уральская Сталь» Глеб Куницын.

На стратегической сессии были представлены эксклюзивные продукты, например, криогенные стали и атмосферостойкий прокат, которые сохраняют свои вязкие свойства и прочностные характеристики даже при эксплуатации в самых суровых условиях и при самых низких температурах. Данные стали применимы как в гражданском строительстве, так и для изготовления конструкций, температура эксплуатации которых далеко за минус 100 °С.

Помимо этого, представители АО «Уральская Сталь» рассказали о разработках огнестойкого проката, сохраняющего свои прочностные характеристики при температуре до 600 градусов. Несущие конструкции зданий и сооружений, выполненные из такой стали, в течение большего времени способны выдерживать воздействие высокой температуры, возникающей внутри здания при пожаре и, соответственно, позволяют сократить ущерб. При этом данные стали обеспечивают повышенную огнестойкость даже без нанесения защитных покрытий. Разработанный высокопрочный прокат позволит заместить зарубежные поставки, острую необходимость в которых в данное время ощутило значительное число машиностроения.

Главный специалист управления новых видов продукции Максим Горюнов представил участникам конференции разработанные в АО «Уральская Сталь» экономно-легированные криогенные марки стали для строительства СПГ-терминалов, СПГ-заводов и криогенного оборудования, температура эксплуатации которых достигает минус 196 градусов по Цельсию. За счет снижения стоимости легирования и металлоемкости металлоконструкций применение данных сталей позволяет снизить себестоимость изготовления криогенного оборудования по сравнению с применяемыми в настоящее время хромоникелевыми и аустенитными сталями на 10-40 %.

Начальник отдела новых видов продукции Дмитрий Нижельский рассказал о разработанном совместно с АО ЦНИИТС проекте универсальных блок-мостов из атмосферостойкой стали – это легкие в сборке и использовании конструкции, которые востребованы как в европейской части страны, так и в отдаленных регионах. «Они собираются и разбираются, как конструктор. За счет простоты конструкций и высокой скорости их возведения, а так же отсутствия окраски финансовая экономия при их сборке и эксплуатации составляет около 30% по сравнению с традиционными мостовыми сооружениями», — отметил Дмитрий. Он также представил новую атмосферостойкую сталь для металлоконструкций в прибрежной и морской зоне, разработанную на комбинате совместно с ОАО «Гипростроймост»: «К металлоконструкциям в приморской зоне предъявляются повышенные требования в связи с повышенной влажностью и содержанием солей в воздухе приморских районов, что может ускорить и усилить коррозионные процессы в металле. Сталь для конструкций, возводимых в таких условиях, должна обладать повышенной стойкостью к коррозии, в том числе за счет изменения химического состава. Разработанная комбинатом сталь обеспечивают повышенные требования к металлоконструкциям».