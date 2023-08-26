12 C
Оренбург
27 августа 2023 г.

Уральская Сталь и Трансмашхолдинг подписали соглашение о модернизации парка тягового подвижного состава

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подписала договор о намерениях обновления парка тягового подвижного состава локомотивами компании Трансмашхолдинг.

По представленной программе «Обновление локомотивного парка тепловозов» для нужд металлургического предприятия были предложены перспективные формы закупки. Документ подписан на Международном железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».

Необходимостью в разработке проекта послужило физическое и моральное устаревание локомотивного парка комбината: в период до 2028 года на предприятии завершится назначенный срок службы у 26 тепловозов.

Целью соглашения является формирование стратегического двустороннего партнерства и развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между компаниями в области технического перевооружения локомотивного парка, обновления морально устаревшего подвижного состава, сокращение эксплуатационных затрат на содержание машин.

Преимуществом новых тепловозов компании Трансмашхолдинг станут энергоэффективность, надежность и низкая трудоемкость обслуживания и ремонта, повышение уровня цифровизации и безопасности движения.

Предыдущая новостьПредставители АО «Уральская Сталь» рассказали об инновационной продукции для инфраструктурных проектов на стратегической сессии о технологическом развитии России «ТехПро»
Следующая новостьЗвёзды Педагогики Оренбурга: Новые Лица, Амбиции и Масштабные Инвестиции в Образование

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.