Уральская Сталь и Трансмашхолдинг подписали соглашение о модернизации парка тягового подвижного состава

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подписала договор о намерениях обновления парка тягового подвижного состава локомотивами компании Трансмашхолдинг.

По представленной программе «Обновление локомотивного парка тепловозов» для нужд металлургического предприятия были предложены перспективные формы закупки. Документ подписан на Международном железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».

Необходимостью в разработке проекта послужило физическое и моральное устаревание локомотивного парка комбината: в период до 2028 года на предприятии завершится назначенный срок службы у 26 тепловозов.

Целью соглашения является формирование стратегического двустороннего партнерства и развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между компаниями в области технического перевооружения локомотивного парка, обновления морально устаревшего подвижного состава, сокращение эксплуатационных затрат на содержание машин.

Преимуществом новых тепловозов компании Трансмашхолдинг станут энергоэффективность, надежность и низкая трудоемкость обслуживания и ремонта, повышение уровня цифровизации и безопасности движения.