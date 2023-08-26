Звёзды Педагогики Оренбурга: Новые Лица, Амбиции и Масштабные Инвестиции в Образование

25 августа стало значимой датой для учителей и профессоров Оренбургской области: на ежегодной церемонии награждения был вручен престижный знак «Педагог Оренбуржья». Этот инициативный шаг был предложен губернатором Денисом Паслером как символ уважения и признания великой педагогической работы.

Кто стал лауреатом?

Награды завоевали два удивительных человека: Артур Аллагулов, заведующий кафедрой педагогики и социологии ОГПУ и председатель общественного совета при министерстве образования, и Ольга Чурилова, душа и сердце лицея № 1 в Новотроицке.

Вдохновляющие слова и большие планы

Татьяна Савинова, вице-губернатор по социальной политике, подчеркнула: «Этот знак станет не просто медалью, но и мощным стимулом к профессиональному росту». В недавнее время зарплаты педагогов в регионе увеличились на поразительные 27%. Более того, планируется дополнительное инвестирование в размере 1 млрд рублей, чтобы средняя зарплата достигла 41 800 рублей.

Как меняется образование в Оренбуржье?

С 2019 года заметны грандиозные изменения. В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» уже построено 31 новое дошкольное учреждение и 9 новых школ. На эти и другие направления за последние 4 года направлено более 21 млрд рублей.

Программы и достижения

Оренбургская область стала одним из пионеров в программе по ремонту дошкольных учреждений. За два года было инвестировано почти миллиард рублей, что позволило провести капремонт в 104 детских садах. А по итогам мотивирующего мониторинга Минпросвещения России, регион вошёл в двадцатку лучших.

Что дальше?

В 2024 году планируется открыть 14 новых образовательных кластеров, включая 10 учебно-производственных и 4 образовательных.

Эта новость подтверждает: в Оренбуржье образование – не просто слово, а национальный приоритет, поддерживаемый на всех уровнях власти и общества.