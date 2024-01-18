Снегопад: в Оренбурге магазины лишены овощей и фруктов из-за закрытых дорог

В Оренбурге из-за сильного снегопада магазины лишены овощей и фруктов. Фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают пустые прилавки, на которых нет ни одного овоща или фрукта.

Напоминаем, что в регионе из-за сильного снегопада начали закрывать дороги. Проезд запретили в 12 муниципалитетах. Сейчас некоторые трассы начинают открываться, но магазины все еще испытывают трудности с поставками продуктов.

Снегопад стал самым сильным за последние годы. В некоторых районах выпало более полуметра снега. Это привело к многочисленным авариям и заторам на дорогах.

В настоящее время оренбургские службы работают над восстановлением дорожной инфраструктуры и обеспечением бесперебойной поставки продуктов в магазины. Они также обещают принять все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Владельцы магазинов уверяют, что ситуация будет под контролем, и скоро все магазины будут полны свежих овощей и фруктов.