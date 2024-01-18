Уральская Сталь: рекорды-2023

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») подвела итоги знаковых событий 2023 года.

Доменный цех установил рекорд выпуска чугуна на доменной печи №3 – 4070 тонн в сутки. Расход кокса удалось снизить до 393 кг на тонну жидкого чугуна.

Коллектив электросталеплавильного цеха достиг выдающихся показателей производства – в 155 тыс. тонн стали в месяц, при этом на второй машине непрерывного литья заготовок разливка составила – 100 тыс. тонн, а максимальное производство составило 54 плавки в сутки с объемом 6,5 тыс. тонн стали. Добились рекорда производства стали за смену на второй гибко-модульной печи в 18 плавок.

Кроме того, здесь поставлен на обжиг футеровки новый миксер. На его возведение ушло меньше года. Миксер ёмкостью 1300 тонн предназначен для временного хранения, поддержания температуры и усреднения химсостава чугуна, имеет мощную систему газоочистки. Его цель – помочь нарастить объемы выплавки стали, увеличить потребление жидкого чугуна на тонну стали, снизив зависимость при планировании загрузки печей.

Листопрокатный цех произвел максимальное количество проката за последние 30 лет, достигнув показателя в 924 тыс. тонн в год. Относительно прошлого года листопрокатчики смогли нарастить выпуск на 3,4% за счёт внедрения мероприятий по повышению производительности.

Помимо производственных достижений металлургам удалось улучшить технологические показатели – увеличить содержание железа в агломерате на 0,7%, улучшить качество кокса по показателю истираемости на 0,6%, снизить расход металлошихты на производство стали на 14 кг/т., электроэнергии и электродов в ЭСПЦ – на 12%.

Впервые в истории предприятия показатель EBITDA составил свыше 39 млрд рублей.

Уральская Сталь продолжит динамично развиваться, реализуя программу технического перевооружения, активно участвуя в программах повышения качества жизни горожан и развития Новотроицка. По итогам 2023 года Уральская Сталь впервые стала крупнейшим налогоплательщиком Оренбургской области, направив в бюджеты всех уровней более 13 млрд рублей.