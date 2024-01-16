Миллионный пассажир взлетает из Оренбурга

Аэропорт Оренбург взмывает к новым высотам рекордного пассажиропотока

Согласно подведенным итогам 2023 года, Международный аэропорт Оренбург впервые в своей истории преодолел планку в 1 миллион обслуженных пассажиров за год. Этот знаковый рубеж, превышающий отметку в 1 042 тысячи авиапутешественников, свидетельствует о стремительном росте популярности воздушной гавани региона.

За минувший год аэровокзальные команды аэропорта обеспечили безукоризненное выполнение свыше 9,8 тысяч взлетно-посадочных рейсов. При этом львиная доля составила внушительную цифру в 980 тысяч пассажиров внутрироссийских авиалиний. Это 94% от всего пассажиропотока. Оставшиеся 63 тысячи пришлись на полеты по международным маршрутам. Кроме того, за год было обработано порядка 1 059 тонн грузов и почтовых отправлений.

Путешественникам в 2023 году были доступны авиасообщения с 16 городами России и ближнего зарубежья. В числе новых пунктов назначения значатся Калининград, Махачкала, турецкий Стамбул и армянский Ереван. Неизменно высоким спросом воздушные ворота Оренбуржья пользовались для полетов в Северную столицу и первопрестольную Москву. Регулярные рейсы выполняли 12 авиаперевозчиков. Из них два новичка – армянская Shirak Avia и южнокорейская Southwind Airlines – открыли полеты из Оренбурга в ушедшем году.

Бурный рост пассажиропотока воодушевил руководство аэропорта на масштабное расширение инфраструктуры. В сентябре было торжественно объявлено о старте строительства современного пассажирского терминала. Его планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Эта воздушная гавань 21 века способна будет принимать до 3 миллионов пассажиров в год.

Таким образом, юбилейный миллионный пассажир Международного аэропорта Оренбург знаменует собой новый этап в развитии воздушных ворот региона. Растущий спрос на авиаперелеты свидетельствует об активизации деловой жизни и туризма. А открытие прямого сообщения с новыми городами расширит возможности для путешествий и командировок оренбуржцев. Вполне вероятно, что в недалеком будущем региональному аэроузлу предстоит посадить на свои летные полосы и двухмиллионного пассажира.