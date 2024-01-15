Битва с белыми сугробами: как в Оренбурге готовятся к празднованию Крещения

В преддверии одного из главных православных праздников — Крещения Господня — коммунальные службы Оренбурга бросили все силы на расчистку улиц и площадей от обильных снегопадов. Как отметил на оперативном совещании первый заместитель главы города Алексей Кудинов, особое внимание будет уделено территориям вокруг храмов, где 19 января пройдут торжественные богослужения.

«Наши главные задачи сейчас — расширить проезжие части дорог, ликвидировать скользкость на тротуарах и пешеходных зонах, — подчеркнул Алексей Кудинов. — Уборка снега и его вывоз должны вестись в плановом режиме, несмотря ни на какие погодные условия».

Руководителям северного и южного округов города дано поручение не сбавлять темпы работы снегоуборочной техники. Кроме того, особый контроль установлен за своевременной расчисткой подъездных путей к церквям и соборам.

«По указанию главы города Сергея Салмина, мы должны сделать все возможное, чтобы верующим было удобно и безопасно добираться до храмов в день праздника, — сказал Кудинов. — От снега и наледи должны быть очищены не только центральные улицы, но и дворовые территории, прилегающие к церквям».

Еще одна важная проблема, требующая решения в преддверии Крещения — очистка крыш многоэтажек от снега и сосулек. Как отметил замглавы, управляющим компаниям и владельцам зданий разосланы предупреждения с требованием своевременно привести кровли в безопасное состояние.

На совещании Алексей Кудинов также напомнил коммунальщикам о строгом соблюдении правил техники безопасности при работе на снегоочистительной технике:

«В условиях стесненности на улицах города водители должны быть предельно аккуратны при маневрах, чтобы не повредить растущие деревья и дорожные знаки».

Таким образом, несмотря на обильные снегопады, власти Оренбурга делают все возможное, чтобы к празднику Крещения город выглядел чистым и опрятным. Жители с уверенностью могут отправляться в храмы, не опасаясь скользких тротуаров и непроходимых сугробов. А уборочная техника продолжает свою непрекращающуюся борьбу с ‘’белым безмолвием’’.