Битва с белыми сугробами: как в Оренбурге готовятся к празднованию Крещения

В преддверии одного из главных православных праздников — Крещения Господня — коммунальные службы Оренбурга бросили все силы на расчистку улиц и площадей от обильных снегопадов. Как отметил на оперативном совещании первый заместитель главы города Алексей Кудинов, особое внимание будет уделено территориям вокруг храмов, где 19 января пройдут торжественные богослужения.
- «Наши главные задачи сейчас — расширить проезжие части дорог, ликвидировать скользкость на тротуарах и пешеходных зонах, — подчеркнул Алексей Кудинов. — Уборка снега и его вывоз должны вестись в плановом режиме, несмотря ни на какие погодные условия».
Руководителям северного и южного округов города дано поручение не сбавлять темпы работы снегоуборочной техники. Кроме того, особый контроль установлен за своевременной расчисткой подъездных путей к церквям и соборам.
- «По указанию главы города Сергея Салмина, мы должны сделать все возможное, чтобы верующим было удобно и безопасно добираться до храмов в день праздника, — сказал Кудинов. — От снега и наледи должны быть очищены не только центральные улицы, но и дворовые территории, прилегающие к церквям».
Еще одна важная проблема, требующая решения в преддверии Крещения — очистка крыш многоэтажек от снега и сосулек. Как отметил замглавы, управляющим компаниям и владельцам зданий разосланы предупреждения с требованием своевременно привести кровли в безопасное состояние.
На совещании Алексей Кудинов также напомнил коммунальщикам о строгом соблюдении правил техники безопасности при работе на снегоочистительной технике:
- «В условиях стесненности на улицах города водители должны быть предельно аккуратны при маневрах, чтобы не повредить растущие деревья и дорожные знаки».
Таким образом, несмотря на обильные снегопады, власти Оренбурга делают все возможное, чтобы к празднику Крещения город выглядел чистым и опрятным. Жители с уверенностью могут отправляться в храмы, не опасаясь скользких тротуаров и непроходимых сугробов. А уборочная техника продолжает свою непрекращающуюся борьбу с ‘’белым безмолвием’’.