Сын расплакался от радости, увидев отца, вернувшегося с СВО

В ожидании возвращения родного человека с военной службы каждый день полон тревоги и надежды. Родные военнослужащих переживают, найдут ли их близкие в себе мужество выстоять, выполнить свой долг и вернуться домой живыми и невредимыми.

Особенно тяжело приходится детям, чьи отцы ушли в зону боевых действий. Подростки вынуждены справляться со страхом потери, гордостью за отцов и нежеланием показывать свою уязвимость окружающим.

И вот в один прекрасный день обычный школьный урок прерывается открывшейся дверью класса. На пороге появляется усталый, похудевший, но такой родной человек в военной форме. Неужели это не сон и не иллюзия?

Такой сюрприз преподнёс своему сыну-подростку участник СВО из Оренбургской области Ильдар Башаров. Он решил без предупреждения навестить сына, вернувшись домой в отпуск, сообщает Вести Оренбуржья.

Когда до мальчика дошло, что на пороге действительно стоит его отец, он не сдержал радостного крика и кинулся обнимать папу. Слёзы счастья и смущения от проявления эмоций на людях – всё это испытал подросток в тот момент. По его словам, такие сюрпризы для него чрезмерны, но нет сомнений, что все присутствующие искренне разделили радость воссоединения отца и сына.

В непростые времена такие истории согревают сердца людей и вселяют надежду. Будем верить, что все защитники Отечества обязательно вернутся в родные края к своим семьям.