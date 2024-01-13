В условиях конфликта на Донбассе, где каждый день пишется новая страница истории, с глубоким прискорбием сообщаем о героической смерти Виктора Александровича Заводских, офицера Следственного комитета России (СК России).

С самого начала этой сложной операции, сотрудники СК России на территориях Донбасса и Новороссии неуклонно расследуют преступления, совершенные киевским режимом. Их работа, проводимая в условиях повышенного риска и боевых действий, является олицетворением отваги и профессионализма, направленного на установление справедливости и неотвратимость наказания для виновных.

12 января 2024 года, в ходе выполнения служебных обязанностей, капитан юстиции Виктор Александрович Заводских столкнулся с неожиданной угрозой. Его служебный автомобиль был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) вооруженных формирований Украины, во время его направления на место происшествия в городе Горловка. В результате полученных травм, офицер скончался по пути в больницу.

До перевода на службу в Донецкую Народную Республику в мае прошлого года, Виктор Александрович служил в Оренбургской области. Он был не только опытным следователем, но и человеком с активной гражданской позицией, что и привело его на Донбасс для расследования военных преступлений против мирных граждан и российских военнослужащих.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации, Александр Иванович Бастрыкин, выразил искренние соболезнования семье погибшего. Он также поручил провести всеобъемлющее расследование для установления лиц, причастных к этому преступлению, и обещал оказать всю необходимую поддержку семье Виктора Александровича. Весь коллектив СК России глубоко скорбит по поводу потери своего коллеги.

Мы склоняем головы в память о Викторе Александровиче Заводских, офицере, который пронес через свою жизнь идеалы справедливости и служения Родине. Его пример останется в наших сердцах как символ бескорыстного служения и чести. Светлая память герою, чья жизнь была отдана на алтарь правосудия.