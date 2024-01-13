Рекордное количество разводов: семейная жизнь в Оренбуржье на грани разрыва

Статистические данные, опубликованные Оренстатом, рисуют тревожную картину демографической ситуации в Оренбургской области. Смертность значительно превышает рождаемость, а число разводов приближается к количеству заключаемых браков.

По информации из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, за 10 месяцев 2023 года в регионе родилось 13 481 младенец, а умерло — 20 858 человек. Хотя показатель рождаемости снизился лишь на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а смертность упала на 2,9% (сказалось завершение пандемии), естественная убыль населения составила значительную цифру — 7377 человек.

В Приволжском федеральном округе Оренбуржье опережает большинство соседних регионов по количеству новорожденных, уступая лишь Пермскому краю и Татарстану. Однако по числу разводов наша область, к сожалению, является безоговорочным лидером.

Несмотря на общую тенденцию к снижению регистрации как браков (-3,7%), так и разводов (-5,6%), семейная жизнь жителей региона, похоже, переживает не лучшие времена. Возможно, на всплеск разводов в период пандемии повлияло увеличение государственных выплат одиноким родителям.

Кроме того, в прошлом году замедлились миграционные процессы в области — общий миграционный поток сократился на 2779 человек. Внутрирегиональная миграция снизилась на 2108 человек (-10,6%), в то время как число жителей, решивших покинуть пределы Оренбуржья, превысило количество приезжающих из других регионов России и зарубежных стран.

Тем не менее, сохраняется положительное сальдо миграции из государств СНГ — прирост составил 5,2%. Больше всего мигрантов в область прибыло из Таджикистана и Казахстана.

Таким образом, опубликованные данные демонстрируют довольно тревожные тенденции в демографической ситуации Оренбургской области. Властям и жителям региона предстоит немало поработать, чтобы исправить сложившееся положение.