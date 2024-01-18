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19 января 2024 г.
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Оренбуржцы получили 1600 кредитных каникул: как это работает и кто может воспользоваться этим правом

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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С марта 2022 года по сентябрь 2023 года банки предоставили кредитные каникулы жителям Оренбургской области по 1600 договорам на сумму 720 млн рублей. Чаще всего граждане обращались по потребительским кредитам.

С 1 января 2024 года начал действовать постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам.

Приостановить платежи по кредиту или займу можно в двух случаях:

  • Если доход человека снизился более чем на 30% в течение последних двух месяцев.
  • Если заемщик пострадал в результате чрезвычайной ситуации.

Раньше оформить право на отсрочку разрешалось только в особых случаях, например, если доходы заемщика упали из-за пандемии или санкций. Теперь же отложить срок выплаты можно для любых потребительских кредитов и займов, если они соответствуют требованиям закона.

Получить каникулы можно, если размер кредита не превышает следующих лимитов:

  • 1,6 млн рублей — по автокредитам.
  • 150 тыс. рублей — по кредитным картам.
  • 450 тыс. рублей — по остальным кредитам и займам.

Заемщики, которые не подходят под условия закона о кредитных каникулах, могут обратиться в банк за реструктуризацией задолженности. В целом с марта 2022 года по сентябрь 2023 года банки реструктурировали по собственным программам 17,3 тыс. кредитов оренбуржцев на сумму 6,4 млрд рублей.

Кредитные каникулы — это временное приостановление платежей по кредиту или займу, которое позволяет заемщику избежать ухудшения кредитной истории и не допустить просрочки платежей.

В целом, механизм кредитных каникул и реструктуризации задолженности помогает людям, попавшим в сложную финансовую ситуацию, вернуться в график платежей и не ухудшить свою кредитную историю.

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