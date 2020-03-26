26 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

По данным оперативного штаба сегодня, 26 марта, не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбургской области.
- Всего в регионе 4 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.
- Пациенты получают лечение в стационарах в изолированных палатах. Состояние стабильное, удовлетворительное.
- Вчера, 25 марта, был выявлен житель Орска с предварительно положительным результатом тест-системы. Для подтверждения диагноза анализы направлены в сертифицированную лабораторию «Вектор». Он находится в изолированной палате в стационаре.
- Все, с кем контактировал пациент, осмотрены медиками, находятся на карантине. Это работники завода и их семьи — 154 человека. Всем, кому необходимо, выданы больничные листы — 76.
Коронавирус Оренбурге и области вся информация
- Всего на 26 марта под наблюдением медицинских работников находится 2001 человек.118 человек сняты с карантина.
- 52 человека находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах в удовлетворительном состоянии.
- Более 1 280 инфекционных коек подготовлено в Оренбургской области в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Медицинские организации области имеют 542 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 1 аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
- Неснижаемый запас тест-систем на коронавирус в лечебных учреждениях — 500 единиц, в наличии — 3200 тест-систем.
- Проблем с проведением тестовых исследований нет.
- В лечебных учреждениях организован запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.