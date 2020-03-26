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26 марта 2020 г.

26 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

Всего на 26 марта под наблюдением медицинских работников находится 2001 человек.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

По данным оперативного штаба сегодня, 26 марта, не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбургской области.

  • Всего в регионе 4 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.
  • Пациенты получают лечение в стационарах в изолированных палатах. Состояние стабильное, удовлетворительное.
  • Вчера, 25 марта, был выявлен житель Орска с предварительно положительным результатом тест-системы. Для подтверждения диагноза анализы направлены в сертифицированную лабораторию «Вектор». Он находится в изолированной палате в стационаре.
  • Все, с кем контактировал пациент, осмотрены медиками, находятся на карантине. Это работники завода и их семьи — 154 человека. Всем, кому необходимо, выданы больничные листы — 76.

Коронавирус Оренбурге и области вся информация

  • Всего на 26 марта под наблюдением медицинских работников находится 2001 человек.118 человек сняты с карантина.
  • 52 человека находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах в удовлетворительном состоянии.
  • Более 1 280 инфекционных коек подготовлено в Оренбургской области в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Медицинские организации области имеют 542 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 1 аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
  • Неснижаемый запас тест-систем на коронавирус в лечебных учреждениях — 500 единиц, в наличии — 3200 тест-систем.
  • Проблем с проведением тестовых исследований нет.
  • В лечебных учреждениях организован запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.
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26 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

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