Обращение Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом

• абсолютный приоритет для нас — здоровье, жизнь и безопасность людей, поэтому голосование по поправкам в Конституцию следует перенести на более поздний срок;

• дни с 28 марта по 5 апреля объявляю нерабочими для всех граждан России, чтобы снизить скорость распространения болезни;

• все социальные пособия и льготы , полагающиеся гражданам в течение ближайших 6 месяцев, должны продлеваться автоматически без предоставления справок и хождения по инстанциям;

• все выплаты ветеранам должны быть осуществлены до майских праздников, в апреле . Всем семьям , имеющим право на маткапитал, дополнительно — по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до 3 лет включительно;

• необходимо поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Предлагаю установить норму выплаты по больничному листу, они должны рассчитываться из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Это будет действовать до конца 2020 года, потом примем решение с учетом ситуации;

• что касается выплат по кредитам — предлагаю каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, если доход человека сократился более чем на 30%. Если выплата долга в принципе невозможна — гражданин не должен попасть в тупик. Процедура банкротства должна быть необременительной;

• нужно помочь бизнесу продолжить устойчивую работу и сохранить сотрудников. Предлагаю для предприятий и отраслей, которых особенно затронула ситуация с коронавирусом, предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на 6 месяцев, а для микропредприятий также дать отсрочку по страховым взносам;

• мы обязаны поддержать доходы граждан, занятых на малых и средних предприятиях. Предлагаю в два раза, с 30 до 15%, снизить для таких компаний размер страховых взносов. Это будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если на уровне МРОТ — то ставка останется прежней, 30%. Это будет стимулом повысить сотрудникам зарплаты в долгосрочной перспективе;

• все меры, которые принимаются и будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, если будем действовать вместе. Нужно помнить о своей личной ответственности за тех, кто живет рядом, нуждается в помощи и поддержке. В такой солидарности и заключается сила общества, эффективность нашего ответа на вызов, с которым мы столкнулись.