В Оренбургской области всех работников бюджетной сферы бесплатно обеспечат многоразовыми медицинскими масками

По решению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера из резервного фонда области выделено 10 миллионов рублей на обеспечение многоразовыми масками 100 процентов работников бюджетной сферы.

На предприятиях региона уже заказано 212 000 медицинских масок.

Это полностью покрывает потребность для обеспечения всех бюджетников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Маски поступают в бюджетные учреждения партиями, по мере изготовления.

Для медицинских учреждений региональный Минздрав дополнительно заказал еще 200 000 многоразовых медицинских масок.

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Минздрав рекомендует придерживаться пяти мер профилактики: