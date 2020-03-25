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25 марта 2020 г.

В Оренбургской области всех работников бюджетной сферы бесплатно обеспечат многоразовыми медицинскими масками

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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По решению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера из резервного фонда области выделено 10 миллионов рублей на обеспечение многоразовыми масками 100 процентов работников бюджетной сферы.

На предприятиях региона уже заказано 212 000 медицинских масок.

Это полностью покрывает потребность для обеспечения всех бюджетников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Маски поступают в бюджетные учреждения партиями, по мере изготовления.

Для медицинских учреждений региональный Минздрав дополнительно заказал еще 200 000 многоразовых медицинских масок.

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Минздрав рекомендует придерживаться пяти мер профилактики:

  • часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;
  • использовать спиртовые антисептики для рук;
  • избегать мест массового скопления людей;
  • избегать контакта с больными людьми;
  • в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.
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