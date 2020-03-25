По последней информации регионального штаба, по состоянию на 25 марта подтверждены 4 диагноза заражения коронавирусной инфекцией в Оренбургской области. Все три новых случая — в Оренбурге, сообщили в региональном Минздраве.
Денис Паслер
Сегодня 25 марта сертифицированная российская лаборатория выявила ещё три случая заражения коронавирусной инфекцией у жителей Оренбургской области.
Все заболевшие находятся в изолированных палатах в инфекционной больнице, получают необходимое лечение. Пациента из Бузулука также перевели в Оренбург. Состояние – стабильное. Все, кто контактировал с ними, находятся на карантине под наблюдением врачей.
Регион обеспечен необходимым медицинским оборудованием и материалами. В территориях мы развернули дополнительные палаты для приема пациентов. Да, сейчас они не требуются. Но в ситуации, связанной со здоровьем людей, не бывает избыточных мер.
Поэтому задача каждого человека сегодня – предъявлять повышенные требования и к себе самим, и к обеспечению безопасности своих близких.
Ограничьте поездки в другие страны, по возможности не посещайте места массового скопления людей, обязательно соблюдайте правила гигиены.
Коронавирус в Оренбурге:
- Под наблюдением медицинских работников находятся 1140 человек, прибывших на территорию Оренбургской области из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Все здоровы, находятся на домашнем режиме под контролем медицинских работников в течение 14 дней.
Сколько выздоровело от коронавируса в Оренбурге
- 102 человека сняты с карантина. Ещё 36 человек находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. Всё 36 — с ОРВИ в удовлетворительном состоянии.
- Более 1 280 инфекционных коек подготовлено в Оренбургской области в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Медицинские организации области имеют 542 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 1 аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
- Неснижаемый запас тест-систем на коронавирус в лечебных учреждениях — 500 единиц, в наличии — 1800 тест-систем. В лечебных учреждениях организован запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты.