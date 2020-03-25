По последней информации регионального штаба, по состоянию на 25 марта подтверждены 4 диагноза заражения коронавирусной инфекцией в Оренбургской области. Все три новых случая — в Оренбурге, сообщили в региональном Минздраве.

Денис Паслер

Сегодня 25 марта сертифицированная российская лаборатория выявила ещё три случая заражения коронавирусной инфекцией у жителей Оренбургской области.

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Все заболевшие находятся в изолированных палатах в инфекционной больнице, получают необходимое лечение. Пациента из Бузулука также перевели в Оренбург. Состояние – стабильное. Все, кто контактировал с ними, находятся на карантине под наблюдением врачей. ­

Регион обеспечен необходимым медицинским оборудованием и материалами. В территориях мы развернули дополнительные палаты для приема пациентов. Да, сейчас они не требуются. Но в ситуации, связанной со здоровьем людей, не бывает избыточных мер. ­

Поэтому задача каждого человека сегодня – предъявлять повышенные требования и к себе самим, и к обеспечению безопасности своих близких.

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Ограничьте поездки в другие страны, по возможности не посещайте места массового скопления людей, обязательно соблюдайте правила гигиены.

Коронавирус в Оренбурге:

Под наблюдением медицинских работников находятся 1140 человек, прибывших на территорию Оренбургской области из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Все здоровы, находятся на домашнем режиме под контролем медицинских работников в течение 14 дней.

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