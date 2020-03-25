На Уральской Стали вновь стартовал конкурс «Труд БЕЗ опасности»

На Уральской Стали и других предприятиях Металлоинвеста объявлен корпоративный творческий конкурс «Труд БЕЗ опасности». Тема 2020 года — «Охрана труда и здоровья — наша общая цель».

Конкурс приурочен к ставшей уже традиционной Неделе охраны труда. Нацелен на вовлечение сотрудников в работу по повышению уровня охраны труда и промышленной безопасности на производстве, а так же на популяризацию темы безопасности на производстве среди членов их семей.

К участию приглашаются работники предприятия без ограничения по возрасту и члены их семей в возрасте от 6 до 18 лет. Возрастные группы: младшая (от 6 до 13 лет), средняя (от 14 до 18 лет), старшая (старше 18 лет).

Конкурс включает в себя две номинации: «Лучший плакат» (младшая и старшая возрастные группы) и «Лучшее видео» (средняя и старшая возрастные группы).

В первой принимаются изображения, выполненные акварелью, маслом, цветными карандашами, мелками и т.д., а также при помощи графических компьютерных программ на электронных или на бумажных носителях. Плакат должен содержать лозунг по теме ОТиПБ в форме короткой емкой фразы или стихотворения.

Во второй – видеоролик с танцевальным номером, флешмобом, песенной композицией, частушкой или небольшой сюжет, демонстрирующий важность соблюдения правил охраны труда.

Плакат — на бумаге или в электронном формате jpg разрешением не меньше 300 dpi. Видео — длительностью не более 3 минут в формате mpeg или avi.

Все работы должны быть подписаны с указанием данных: имени, фамилии, возраста, контактного телефона и структурного подразделения комбината, где работает автор или его родитель.

Решением жюри в каждой возрастной группе каждой номинации будут определены победители, которым вручат дипломы за 1,2,3 места и ценные подарки. Все участники получат памятные сувениры. Работы победителей будут участвовать в корпоративном этапе конкурса. В каждой номинации определится один победитель каждой возрастной группы. Работы участников до пяти лет включительно рассматриваются вне конкурса. О ярких работах и их авторах расскажут: газета «Металлург», сайт ntr.city и телепрограмма «Накануне».

Работы принимаются до 12 апреля с 9 до 17 часов по адресу: г. Новотроицк, ул. Горького-34, кабинет 27. Или по электронной почте: tg@uralsteel.com Телефон для справок: 66-115