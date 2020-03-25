В Оренбуржье соцработники рассказывают о коронавирусе пожилым людям на дому

Сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения Оренбургской области посещают пожилых граждан и инвалидов, рассказывая им об инфекции. Как не заразиться и правильно проводить профилактику люди теперь могут узнать, не выходя из дома.

Во всех комплексных центрах ведется мониторинг обращений от оренбуржцев, нуждающихся в доставке продуктов питания, питьевой воды, товаров первой необходимости и лекарственных средств.

Первым получателем социальных услуг, изолированным на дому, стала одна из жительниц Новоорского района, которая ранее гостила у родственников в Казахстане. Соцработники обеспечивают пожилого человека всеми необходимыми продуктами и предметами первой необходимости, соблюдая правила личной гигиены и масочный режим.

В регионе также открыт добровольческий штаб помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах. Колл-центр работает в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200–34–11