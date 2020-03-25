-0.7 C
Оренбург
25 марта 2020 г.

В Оренбуржье соцработники рассказывают о коронавирусе пожилым людям на дому

Главное

Главное

Обращение Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом

• абсолютный приоритет для нас - здоровье, жизнь и безопасность людей, поэтому голосование по поправкам в Конституцию следует перенести...
Узнать больше
Главное

В Оренбургской области всех работников бюджетной сферы бесплатно обеспечат многоразовыми медицинскими масками

По решению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера из резервного фонда области выделено 10 миллионов рублей на обеспечение многоразовыми масками...
Узнать больше
Главное

25 марта: подтверждены 4 диагноза заражения коронавирусной инфекцией в Оренбургской области

По последней информации регионального штаба, по состоянию на 25 марта подтверждены 4 диагноза заражения коронавирусной инфекцией в Оренбургской области....
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения Оренбургской области посещают пожилых граждан и инвалидов, рассказывая им об инфекции. Как не заразиться и правильно проводить профилактику люди теперь могут узнать, не выходя из дома.

Во всех комплексных центрах ведется мониторинг обращений от оренбуржцев, нуждающихся в доставке продуктов питания, питьевой воды, товаров первой необходимости и лекарственных средств.

Первым получателем социальных услуг, изолированным на дому, стала одна из жительниц Новоорского района, которая ранее гостила у родственников в Казахстане. Соцработники обеспечивают пожилого человека всеми необходимыми продуктами и предметами первой необходимости, соблюдая правила личной гигиены и масочный режим.

В регионе также открыт добровольческий штаб помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах. Колл-центр работает в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200–34–11

Предыдущая новость24 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено
Следующая новостьНа Уральской Стали вновь стартовал конкурс «Труд БЕЗ опасности»

Последние новости

Главное

В Оренбургской области всех работников бюджетной сферы бесплатно обеспечат многоразовыми медицинскими масками

По решению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера из резервного фонда области выделено 10 миллионов рублей на обеспечение многоразовыми масками 100 процентов работников бюджетной сферы. На...
Узнать больше
Главное

25 марта: подтверждены 4 диагноза заражения коронавирусной инфекцией в Оренбургской области

По последней информации регионального штаба, по состоянию на 25 марта подтверждены 4 диагноза заражения коронавирусной инфекцией в Оренбургской области. Все три новых случая —...
Узнать больше
Новости

На Уральской Стали вновь стартовал конкурс «Труд БЕЗ опасности»

На Уральской Стали и других предприятиях Металлоинвеста объявлен корпоративный творческий конкурс «Труд БЕЗ опасности». Тема 2020 года - «Охрана труда и здоровья - наша...
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.