24 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

По последней информации регионального штаба, сегодня новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбургской области не выявлено.

Под наблюдением медицинских работников остаются 999 человек, прибывших на территорию Оренбургской области из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Все здоровы, находятся на домашнем режиме под контролем медицинских работников в течение 14 дней. 71 человек снят с карантина.

30 человек находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах, 27 из них — с ОРЗ в удовлетворительном состоянии, 3 – здоровые, контактные.

Лабораторно подтвержден один случай коронавирусной инфекции у жителя Бузулука. Пациент получает лечение, проходит обследование. Состояние стабильное, удовлетворительное.

Более 1 280 инфекционных коек подготовлено в Оренбургской области в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Медицинские организации области имеют 542 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 1 аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

В лечебных учреждениях организован запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты.