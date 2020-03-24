5 C
Оренбург
24 марта 2020 г.

24 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

Главное

Главное

24 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

По последней информации регионального штаба, сегодня новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбургской области не выявлено. Под наблюдением медицинских...
Узнать больше
Главное

Всё закрыли: кинотеатры, фитнес-залы, бассейны и аквапарк с 25 марта

Главный санитарный врач Оренбургской области подписал постановление о введении в регионе ограничительных мероприятий. В связи с угрозой распространения коронавируса руководителям...
Узнать больше
Главное

Группа компаний «Армада» проводит все необходимые профилактические меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции

Какие меры, предпринимают в в мегамолл Армада и ТРЦ Армада 2 по недопущению коронавирусной инфекции? Мегамолл “Армада” и торгово-развлекательный центр...
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

По последней информации регионального штаба, сегодня новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбургской области не выявлено.

Под наблюдением медицинских работников остаются 999 человек, прибывших на территорию Оренбургской области из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Все здоровы, находятся на домашнем режиме под контролем медицинских работников в течение 14 дней. 71 человек снят с карантина.

30 человек находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах, 27 из них — с ОРЗ в удовлетворительном состоянии, 3 – здоровые, контактные.

Лабораторно подтвержден один случай коронавирусной инфекции у жителя Бузулука. Пациент получает лечение, проходит обследование. Состояние стабильное, удовлетворительное.

Более 1 280 инфекционных коек подготовлено в Оренбургской области в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Медицинские организации области имеют 542 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 1 аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

В лечебных учреждениях организован запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты.

Предыдущая новостьВсё закрыли: кинотеатры, фитнес-залы, бассейны и аквапарк с 25 марта

Последние новости

Главное

Всё закрыли: кинотеатры, фитнес-залы, бассейны и аквапарк с 25 марта

Главный санитарный врач Оренбургской области подписал постановление о введении в регионе ограничительных мероприятий. В связи с угрозой распространения коронавируса руководителям всех творческих центров, объектов физкультуры...
Узнать больше
Главное

Группа компаний «Армада» проводит все необходимые профилактические меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции

Какие меры, предпринимают в в мегамолл Армада и ТРЦ Армада 2 по недопущению коронавирусной инфекции? Мегамолл “Армада” и торгово-развлекательный центр “Армада 2” работают в штатном...
Узнать больше
Главное

В Оренбурге каждый день дезинфицируют муниципальные автобусы и троллейбусы.

В целях недопущения распространения коронавируса каждый из 160 автобусов и 61 троллейбуса обрабатывают внутри дезинфицирующим средством: используется 60-процентный хлорный раствор. Кондукторский состав протирает поручни, ручки...
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.