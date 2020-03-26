Правительство Оренбургской области контролирует ситуацию с поставками продовольствия и товаров первой необходимости

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26 марта 2020 г.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства области – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин провел очередное совещание с представителями торговых сетей в режиме онлайн-конференции.

Представители сетевых предприятий: «Магнит» — продуктовый и «Магнит косметик», «Метро Кэш энд Керри», «Лента», «О,Кей», «Светофор», «Доброцен», «Фикспрайс», «Пятерочка», «Карусель», «СемьЯ», «Милый дом», а также представители Оренбургского облпотребсоюза, ЗАО «Хлебопродукт-1» и ЗАО «Хлебопродукт-2», ООО «Мясная душа», ООО «ЖеЛеН», ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» и другие рассказали об объемах продовольствия и товаров первой необходимости на складах.

По словам директора регионального торгового центра «Метро Кэш энд Керри» Виталия Рязанова, пик ажиотажа прошел на прошлой неделе, сегодня уровень продаж сопоставим с аналогичным периодом 2019 года.

Запас товаров постоянно обновляется, мониторинг цен ведется в ежедневном режиме, результаты отправляются в федеральный центр.

Сергей Балыкин обратился к представителям торговли держать ситуацию с поставками продовольствия и товаров первой необходимости на постоянном контроле, не допускать перебоев, быть особо ответственными в формировании ценовой политики.

– Мы самодостаточный в плане продовольственной безопасности регион. Торговым сетям поставлена задача обеспечить бесперебойную работу и полный ассортимент товаров, – сказал первый вице-губернатор.

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