Пожилым оренбуржцам на домашнем карантине помогут органы соцзащиты и волонтеры

В Оренбургской области открыты региональные общественные колл-центры по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

К работе комплексных центров социального обслуживания, предоставляющих расширенный спектр услуг для пожилых оренбуржцев в условиях домашнего карантина, подключились общественные объединения и добровольцы.

Волонтеры готовы помочь людям в покупке и доставке продуктов, товаров первой необходимости и лекарств, оплате услуг ЖКХ, выгуле собак и в других бытовых вопросах.

В составе волонтерских штабов работают участники партийных проектов «Единой России» «Здоровое будущее» и «Народный контроль», активисты «Молодой Гвардии», члены общественных организаций «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», бойцы студенческих отрядов Оренбуржья.

Волонтерский колл-центр работает на базе Оренбургского регионального отделения партии «Единая Россия». Заявки от оренбуржцев, нуждающихся в помощи, принимаются по телефонам: 8 (3532) 45-44-85, 8 (3532) 92-45-44 и 8 (3532) 89-45-44.

Круглосуточно работает колл-центр, организованный Общероссийским народным фронтом и волонтерскими объединениями. Телефон горячей линии — 8 (800) 200–34–11.

Присоединиться к работе волонтерских объединений можно через интернет-платформу мывместе2020.рф или позвонив в один из колл-центров.