Механизм администрирования налога на процентных доход еще будет прорабатываться, сообщил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

По словам Андрея Костина, закон о банковской тайне не позволяет обмениваться банкам персональным данными. «Но такая информация [о депозитах гражданина свыше 1 млн рублей в разных банках] может, конечно, концентрироваться в том числе в налоговых органах», — добавил глава ВТБ.

«Налог будет взиматься только на доходы, полученные, начиная с 1 января 2021 года, с уплатой данного налога в 2022 году, — подчеркнул Костин. — То есть все доходы, полученные в текущем, 2020 году, не подпадают под эту меру».

Согласно разъяснениям Минфина, налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты. Такая мера начнет действовать в следующем налоговом периоде – с 1 января 2021 года, то есть не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году. Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году.

Например, если в 2021 году при ставке 5% с 1 млн рублей клиент получает 50 тысяч рублей, то налог на этот доход составит 6 500 рублей по ставке 13%, и заплатить его будет необходимо в 2022 году. Чистая доходность при этом останется выше 4% (4.35%).

Налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.