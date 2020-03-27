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27 марта 2020 г.

С 30 марта по 3 апреля предприятия Металлоинвеста будут работать в режиме непрерывно действующих организаций

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Горнообогатительные и металлургические комбинаты компании «Металлоинвест» являются непрерывно действующими организациями, поэтому они будут работать в штатном режиме с 30 марта по 3 апреля. Следующая неделя — рабочая для всех трудовых коллективов Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа, ОЭМК и Уральской Стали, включая административно-управленческий персонал.

На предприятиях приняты все необходимые меры по защите сотрудников от коронавирусной инфекции.

Оперативный штаб на каждом комбинате ежедневно собирает и анализирует информацию о здоровье сотрудников и эпидемиологической ситуации в регионе присутствия. Штаб разрабатывает и реализует меры по предупреждению и профилактике коронавирусной инфекции.

Введен запрет на зарубежные командировки. Ограничены деловые поездки по территории России. Сотрудники, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, соблюдают карантин.

Отложены массовые культурные и спортивные мероприятия для работников, членов их семей и жителей городов присутствия.

Все сотрудники проинформированы о мерах личной безопасности для снижения рисков заболевания.

На Уральской Стали установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук. Проводится дезинфекция помещений общего пользования и контактных поверхностей, автоматических систем медицинских осмотров, а также алкорамок на проходных, обработка транспорта для пассажирских перевозок. В местах массового скопления людей установлены системы обеззараживания воздуха. В каждой столовой комбината проводятся дополнительные профилактические дезинфекционные мероприятия в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Справочно:
Президент Российской Федерации В.В.Путин 25 марта подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». В соответствии с пунктом 2 Указа, введение нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля не распространяется на работников непрерывно действующих организаций.

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