Металлоинвест предпринимает меры по защите работников от коронавирусной инфекции

Предприятия компании «Металлоинвест» принимают все необходимые меры по защите сотрудников от коронавирусной инфекции.

Оперативный штаб во главе с генеральным директором УК «Металлоинвест» Андреем Варичевым ежедневно собирает и анализирует информацию об эпидемиологической ситуации на всех предприятиях Компании. Штаб также разрабатывает и реализует меры по предупреждению и профилактике коронавирусной инфекции.

Установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук. Введен запрет на зарубежные командировки. Ограничены деловые поездки по территории России.

Сотрудники, прибывшие из эпидемиологически неблагоприятных стран, соблюдают карантин.

Организована возможность работы на дому для сотрудников, обязанности которых могут выполняться удаленно.

Отложены запланированные Компанией массовые культурные и спортивные мероприятия для работников, членов их семей и жителей городов присутствия.

Все сотрудники проинформированы о мерах личной безопасности для снижения рисков заболевания.

На Уральской Стали в целях предупреждения коронавирусной инфекции введен в действие приказ управляющего директора – утвержден план профилактических мероприятий. На проходных установлены медицинские УФ-рециркуляторы закрытого типа для обеззараживания воздуха. Все работники получили защитные респираторы.

Усилены дезинфекционные мероприятия для профилактики коронавирусной инфекции. Ежедневно проводится профилактическая обработка алкорамок, установленных на проходных предприятия. В каждой столовой комбината проводятся профилактические мероприятия в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.