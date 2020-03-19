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19 марта 2020 г.

Налоговые органы Оренбуржья рекомендуют гражданам ограничить посещение налоговых инспекции из-за коронавируса

В связи со сложившейся ситуацией отменены все публичные мероприятия.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В целях предупреждения распространения коронавируса налоговые органы рекомендуют максимально ограничить непосредственное посещение налоговых инспекций, перейдя на дистанционное взаимодействие.

В связи со сложившейся ситуацией отменены Дни открытых дверей в налоговых инспекциях, запланированные на 23-24 марта 2020 года и 24-25 апреля 2020 года, временно отменены семинары для налогоплательщиков в 1 и 2 квартале текущего года, работы консультационных пунктов, в том числе выездных, личный прием граждан должностными лицами в Управлении и в налоговых инспекциях и другие публичные мероприятия.

Максимум полезной информации представлен на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделах: Физические лица, Индивидуальные предприниматели, Юридические лица.

С полным перечнем действующих электронных сервисов можно ознакомиться, перейдя по ссылке на верхней панели главной страницы сайта «Сервисы и госуслуги».

Запросить нужную информацию можно через личные кабинеты, в том числе справку о состоянии расчетов, выписку из ЕРГЮЛ, ЕГРИП и т.д.

Физические лица для получения налоговых вычетов и декларирования доходов могут направить декларацию по форме № 3-НДФЛ через личный кабинет. Войти в который можно с паролем от Единого портала госуслуг.

Заменить личное общение с налоговым инспектором можно, направив обращение посредством сервиса «Обратиться в ФНС России», задав вопрос специалистам Единого контакт-центра ФНС России по номеру 8-800-222-22-22. В случае вынужденного посещения инспекции рекомендуем спланировать визит заранее и свести к минимуму время ожидания в очереди, записавшись на прием в сервисе «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Несмотря на усиление мер безопасности и ограничение посещений мест массового сбора, налоговые органы региона продолжают работу в обычном режиме, но призывают граждан по возможности воздержаться от личных визитов в инспекции, отдав приоритет электронному формату общения с налоговой службой.

Данные меры реализуются, в первую очередь, для безопасности граждан!

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