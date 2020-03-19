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19 марта 2020 г.

За последний месяц в Оренбургской области на hh.ru работодатели разместили порядка двухсот предложений для врачей

В числе наиболее популярных оказались педиатры (17% от всех предложений о работе для врачей, открытых за последний месяц) и реаниматологи (12%)

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Каких врачей ждут на рынке труда Оренбургской области? Аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru проанализировали рынок труда в...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Каких врачей ждут на рынке труда Оренбургской области?

Аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru проанализировали рынок труда в профобласти «Медицина, фармацевтика» и выяснили на каких врачей сейчас самый высокий спрос в Оренбургской области.

В числе наиболее популярных оказались педиатры (17% от всех предложений о работе для врачей, открытых за последний месяц) и реаниматологи (12%). 11% вакансий приходится на терапевтов, 8% — на неврологов. Что касается заработных плат, то среднее предложение для педиатров в Оренбургской области на данный момент составляет 40 тысяч рублей, для реаниматологов – 45 000 руб.

«Сейчас на одну вакансию в медико-фармацевтической сфере Оренбургской области приходится 2,3 резюме, при этом нормальным уровнем конкуренции считается 5-6 резюме на предложение. То есть работодатели испытывают определённые трудности с привлечением специалистов нужного уровня. Учитывая этот факт, работодатели снижают требования к кандидатам. Так, начинающим специалистам были доступны 75% вакансий, в которых не встречалось особых замечаний к профессиональному стажу, 14% вакансий, открытых для врачей в Оренбургской области за последний месяц на hh.ru, предполагали наличие опыта работы у соискателей от 1 года до 3 лет. В 10% предложений о работе был указан требуемый профессиональный стаж от 3 до 6 лет», — комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.

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