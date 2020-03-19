«Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно» обманула оренбуржцев на 30 миллионов

В Оренбурге сотни людей в один миг остались без своих сбережений.

Рухнула очередная финансовая пирамида под названием производственный кооператив «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно». Сотни обманутых людей, оставшихся без своих кровных, стали частыми гостями не только прокуратуры и полиции.

Полиция Оренбурга устанавливает пострадавших лиц от деятельности Производственного кооператива

В конце 2019 года в отдел полиции № 2 МУ МВД России «Оренбургское» от жителей города Оренбурга и области стали поступать заявления по факту хищения внесенных под высокий процент денежных средств в Производственный кооператив «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно».

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Оренбургское» установлено, что с 2017 по 2019 год руководители Производственного кооператива «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно», организовали денежный оборот по принципу финансовой пирамиды. Общая сумма причиненного ущерба жителям г. Оренбурга и региона составляет более 30 000 000 рублей.

Сотни людей в один миг остались без своих сбережений. Кто-то вложил 100 тысяч рублей, кто-то несколько миллионов.

Возбуждено уголовное дело.

МУ МВД России «Оренбургское» обращается к гражданам, пострадавшим от деятельности ПК «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно», обратиться в отдел полиции №2 МУ МВД России «Оренбургское», расположенный по адресу: г. Оренбург, ул. Полигонная 1/1, для приобщения и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение в рамках расследования уголовного дела Телефон для связи 79-69-28, 79-69-50, 79-19-21.