7 C
Оренбург
19 марта 2020 г.

Пассажиры могут сдать невозвратные билеты на поезда дальнего следования онлайн

Вернуть «невозвратные» билеты можно на тех же условиях, что и обычные

Главное

Главное

Металлоинвест предпринимает меры по защите работников от коронавирусной инфекции

Предприятия компании «Металлоинвест» принимают все необходимые меры по защите сотрудников от коронавирусной инфекции. Оперативный штаб во главе с генеральным директором...
Узнать больше
Главное

Налоговые органы Оренбуржья рекомендуют гражданам ограничить посещение налоговых инспекции из-за коронавируса

В целях предупреждения распространения коронавируса налоговые органы рекомендуют максимально ограничить непосредственное посещение налоговых инспекций, перейдя на дистанционное взаимодействие. В связи...
Узнать больше
Главное

За последний месяц в Оренбургской области на hh.ru работодатели разместили порядка двухсот предложений для врачей

Каких врачей ждут на рынке труда Оренбургской области? Аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru проанализировали рынок труда в...
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») предоставляет пассажирам возможность вернуть деньги за билеты, купленные по невозвратному тарифу. Теперь это можно сделать не только в железнодорожных кассах, но и онлайн. Сдать «невозвратный» билет можно до 10 апреля включительно.

Вернуть «невозвратные» билеты можно на тех же условиях, что и обычные – в соответствии с действующими Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, утвержденными Министерством транспорта РФ. Например, в том случае, если пассажир возвращает билет более чем за 8 часов до отправления поезда, он может получить обратно стоимость проезда за исключением сбора за возврат билета, который установлен ФАС РФ и составляет 210 рублей 60 копеек. С условиями возврата в остальных случаях, когда до отправления остается менее 8 часов, можно ознакомиться здесь.

Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где новая коронавирусная инфекция COVID-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. Ему будет возвращена вся стоимость билета за исключением сбора за операцию возврата, которая составляет 210 рублей 60 копеек. Для этого он должен будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения.

Пассажиры, планирующие поездки в составах организованных групп, могут вернуть билеты с минимальными потерями

АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), как социально ответственный перевозчик, предоставляет пассажирам, ранее планировавшим поездки в составах организованных групп, возможность вернуть денежные средства за неиспользованные билеты с минимальными потерями. Данное решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov).

Так, всем пассажирам, отказавшимся от поездок в составах организованных групп, на поездах, отправляющихся с 18 по 31 марта, будет обеспечен возврат полной стоимости билета и возмещен сбор за резервирование мест. При отправлении поездов с 1 апреля по 1 мая возврат денежных средств за неиспользованные групповые проездные документы производится в соответствии с действующими правилами. При этом компанией принято решение о возмещении сбора за резервирование для всех организованных групп.

Во всех случаях с пассажиров будет удержан сбор за каждое место в размере 210 рублей 60 копеек, установленный ФАС РФ.

ИсточникРЖД
Предыдущая новостьМинистр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко обратилась к жителям региона
Следующая новость«Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно» обманула оренбуржцев на 30 миллионов

Последние новости

Главное

Налоговые органы Оренбуржья рекомендуют гражданам ограничить посещение налоговых инспекции из-за коронавируса

В целях предупреждения распространения коронавируса налоговые органы рекомендуют максимально ограничить непосредственное посещение налоговых инспекций, перейдя на дистанционное взаимодействие. В связи со сложившейся ситуацией отменены Дни...
Узнать больше
Главное

За последний месяц в Оренбургской области на hh.ru работодатели разместили порядка двухсот предложений для врачей

Каких врачей ждут на рынке труда Оренбургской области? Аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru проанализировали рынок труда в профобласти «Медицина, фармацевтика» и выяснили...
Узнать больше
Главное

«Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно» обманула оренбуржцев на 30 миллионов

В Оренбурге сотни людей в один миг остались без своих сбережений. Рухнула очередная финансовая пирамида под названием производственный кооператив «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно». Сотни...
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.