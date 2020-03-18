Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко обратилась к жителям региона

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко рассказала какие меры принимаются по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в культурных объектах оренбургской области.

Вчера губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал Указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Ограничения коснулись почти всех сфер нашей жизни и главный постулат этих мер – деликатное отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Руководствуясь этим принципом, министерство культуры Оренбургской области, все организации и учреждения культуры региона в значительной степени корректируют свою работу.

Отменены все международные и межрегиональные мероприятия. Мы приносим извинения, но Всероссийский фестиваль профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок» в этом году не состоится. Билеты подлежат возврату.

Мы вынуждены прервать полюбившийся юным оренбуржцам проект «Живые театральные уроки» в связи с переходом школьников на каникулы с открытой датой окончания.

Мы приняли решение перевести в электронный формат дальнейшие зональные этапы фестиваля народного творчества «Салют Победы». Конкурсная комиссия выберет лучшие коллективы по представленным муниципалитетами видеозаписям выступлений.

Сейчас размышляем над оптимизацией плана мероприятий традиционной ежегодной культурно-просветительской акции «Неделя культуры в Оренбургской области». Это позволит избежать дополнительных контактов между людьми.

Текущая деятельность областных и муниципальных учреждений культуры также претерпевает серьезные изменения. В помещениях театров, музеев, клубов, кинотеатров, библиотек и т.д. вводится строжайший режим дезинфекции, должен быть обеспечен масочный режим для сотрудников учреждений, созданы условия для осуществления контроля температуры тела работников и посетителей, предприняты другие превентивные меры.

Должна сказать, что на текущие продажи билетов в театры и филармонию, а также в государственные кинозалы (не касается уже проданных на сегодняшнюю дату залы), вводится временное ограничение заполняемости – до 70 процентов мест. Делаем это для того, чтобы у персонала была возможность уделить больше внимания каждому посетителю, а у зрителей оставалось ощущение свободного пространства. В библиотеках, музеях, Доме литераторов отменяются все контактные мероприятия (мастер-классы, круглые столы, групповые экскурсии, праздничные события и т.д.) – сохраняется только индивидуальное посещение. Аналогичные меры мы рекомендовали муниципалитетам с учетом местной специфики.

Это поможет нам всем, несмотря на временные сложности, сохранить традиции общения, постоянных встреч с искусством и творчеством. Но в тоже время мы с понимаем отнесемся, если кто-то из наших постоянных читателей или зрителей примет для себя решение сделать паузу в этом общении и будем терпеливо ждать его возобновления.