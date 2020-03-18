-4 C
Оренбург
19 марта 2020 г.

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко обратилась к жителям региона

Главное

Главное

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко обратилась к жителям региона

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко рассказала какие меры принимаются по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в культурных объектах...
Узнать больше
Главное

Цены основных продуктов питания в Оренбургской области взяты под контроль

Приказом Минпромторга Российской Федерации предприятия торговли в Оренбургской области обязаны отчитываться о ситуации с ценами на 47 самых массовых...
Узнать больше
Главное

РЖД: отменяется посадка и высадка пассажиров, не имеющих разрешения на въезд на территорию Казахстана

О движении российских поездов, следующих транзитом через территорию Казахстана. В соответствие с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные...
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко рассказала какие меры принимаются по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в культурных объектах оренбургской области.

Вчера губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал Указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Ограничения коснулись почти всех сфер нашей жизни и главный постулат этих мер – деликатное отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Руководствуясь этим принципом, министерство культуры Оренбургской области, все организации и учреждения культуры региона в значительной степени корректируют свою работу.

  • Отменены все международные и межрегиональные мероприятия. Мы приносим извинения, но Всероссийский фестиваль профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок» в этом году не состоится. Билеты подлежат возврату.
  • Мы вынуждены прервать полюбившийся юным оренбуржцам проект «Живые театральные уроки» в связи с переходом школьников на каникулы с открытой датой окончания.
  • Мы приняли решение перевести в электронный формат дальнейшие зональные этапы фестиваля народного творчества «Салют Победы». Конкурсная комиссия выберет лучшие коллективы по представленным муниципалитетами видеозаписям выступлений.
  • Сейчас размышляем над оптимизацией плана мероприятий традиционной ежегодной культурно-просветительской акции «Неделя культуры в Оренбургской области». Это позволит избежать дополнительных контактов между людьми.

Текущая деятельность областных и муниципальных учреждений культуры также претерпевает серьезные изменения. В помещениях театров, музеев, клубов, кинотеатров, библиотек и т.д. вводится строжайший режим дезинфекции, должен быть обеспечен масочный режим для сотрудников учреждений, созданы условия для осуществления контроля температуры тела работников и посетителей, предприняты другие превентивные меры.

Должна сказать, что на текущие продажи билетов в театры и филармонию, а также в государственные кинозалы (не касается уже проданных на сегодняшнюю дату залы), вводится временное ограничение заполняемости – до 70 процентов мест. Делаем это для того, чтобы у персонала была возможность уделить больше внимания каждому посетителю, а у зрителей оставалось ощущение свободного пространства. В библиотеках, музеях, Доме литераторов отменяются все контактные мероприятия (мастер-классы, круглые столы, групповые экскурсии, праздничные события и т.д.) – сохраняется только индивидуальное посещение. Аналогичные меры мы рекомендовали муниципалитетам с учетом местной специфики.

Это поможет нам всем, несмотря на временные сложности, сохранить традиции общения, постоянных встреч с искусством и творчеством. Но в тоже время мы с понимаем отнесемся, если кто-то из наших постоянных читателей или зрителей примет для себя решение сделать паузу в этом общении и будем терпеливо ждать его возобновления.

Предыдущая новостьЦены основных продуктов питания в Оренбургской области взяты под контроль

Последние новости

Главное

Цены основных продуктов питания в Оренбургской области взяты под контроль

Приказом Минпромторга Российской Федерации предприятия торговли в Оренбургской области обязаны отчитываться о ситуации с ценами на 47 самых массовых видов продовольственных и непродовольственных товаров,...
Узнать больше
Главное

РЖД: отменяется посадка и высадка пассажиров, не имеющих разрешения на въезд на территорию Казахстана

О движении российских поездов, следующих транзитом через территорию Казахстана. В соответствие с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения...
Узнать больше
Главное

Денис Паслер ввел в регионе дополнительные меры по всей области из-за распространения коронавируса

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал Указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Указом с 18 марта запрещено проведение на территории области театрально-зрелищных,...
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.