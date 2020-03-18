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18 марта 2020 г.

Денис Паслер ввел в регионе дополнительные меры по всей области из-за распространения коронавируса

С 18 марта дня мы отменяем массовые мероприятия и рекомендуем вузам перейти на дистанционный режим обучения. С 21 марта до особого распоряжения приостанавливаем занятия в школах

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал Указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Указом с 18 марта запрещено проведение на территории области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек. Также отменяются запланированные мероприятия с участием представителей иностранных государств и других субъектов Российской Федерации.

— С 18 марта дня мы отменяем массовые мероприятия и рекомендуем вузам перейти на дистанционный режим обучения. С 21 марта до особого распоряжения приостанавливаем занятия в школах, учреждениях дополнительного образования и ссузах. Сейчас все должны быть особенно внимательны к своему здоровью. При любом недомогании не ждите и вызывайте врача на дом. Следите за состоянием детей и пожилых людей. Они находятся в зоне особого внимания. В период школьных каникул прошу родителей организовать досуг своим детям без посещения людных мест – торговых центров, кинотеатров, — подчеркнул губернатор Денис Паслер.

Минздраву региона поручено подготовить медицинские организации к оказанию помощи больным с респираторными симптомами, обеспечить запас противовирусных препаратов.

Работодателям Оренбургской области рекомендовано обеспечить входной фильтр на предприятиях, проводить дезинфекцию помещений в ежедневном режиме и воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, следить за состоянием их здоровья и при необходимости оказывать содействие в соблюдении режима самоизоляции на дому.

Членам Правительства Губернатор также поручил воздержаться от поездок за пределы региона.

Оренбуржцам, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомендовано незамедлительно сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания по телефонам «горячей линии»:
— министерства здравоохранения Оренбургской области 88002005603, 8(3532) 44-89-38;
— управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области 88005554943, 8 (3532) 442351, 8 (3532) 442354;
— «Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 8(3532) 773164.

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