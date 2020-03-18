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18 марта 2020 г.

РЖД: отменяется посадка и высадка пассажиров, не имеющих разрешения на въезд на территорию Казахстана

В то же время, проезд пассажиров в транзитных поездах, курсирующих между российскими регионами через участок Исилькуль – Петропавловск – Петухово, будет осуществляться, как и ранее, – без проверки

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РЖД: отменяется посадка и высадка пассажиров, не имеющих разрешения на въезд на территорию Казахстана

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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О движении российских поездов, следующих транзитом через территорию Казахстана.

В соответствие с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 16 марта были введены ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан. В связи с этим отменяется посадка и высадка пассажиров, не имеющих разрешения на въезд на территорию республики, из поездов, следующих транзитом через станцию Петропавловск. Ограничения будут действовать до особых указаний.

В то же время, проезд пассажиров в транзитных поездах, курсирующих между российскими регионами через участок Исилькуль – Петропавловск – Петухово, будет осуществляться, как и ранее, – без проверки со стороны Пограничной службы Комитета национальной безопасностей Республики Казахстан.

Пассажиры могут вернуть проездные документы от и до станции Петропавловск в железнодорожных кассах перевозчика без удержания сборов и плат.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8(800)775-00-00 (для звонков из России), а также 7(499)605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).
Актуальную информацию об изменениях в графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Изменения графика движения».

Напомним, при оформлении проездного документа в кассе АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), на сайте и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» у пассажиров есть возможность оставить номера мобильных телефонов, на которые будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поездов в случае чрезвычайных ситуаций.

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