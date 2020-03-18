Цены основных продуктов питания в Оренбургской области взяты под контроль

Приказом Минпромторга Российской Федерации предприятия торговли в Оренбургской области обязаны отчитываться о ситуации с ценами на 47 самых массовых видов продовольственных и непродовольственных товаров, передает «56орб».

В перечень из 47 социально значимых товаров входят продукты первой необходимости: лук, морковь, молоко, кефир, гречневая крупа, макароны, соль и т. д.

Крупные торговые сети будут обязаны каждый день отправлять в электронном виде таблицу с ценами на товары, динамика их изменения и пояснения — если есть рост, то чем он вызван. Небольшие сети раз в два дня.

В Оренбургской области цены мониторят периодически. Это было и 2007, 2010, 2014 и 2015 годах

Средства гигиены, туалетная бумага, макароны, консервы, рис, бутылки с водой. Оренбуржцы устремились в супермаркеты, чтобы запастись товарами первой необходимости и лишний раз не выходить из дома.

Владельцы крупных розничных сетей утверждают, что поставки будут гарантированы. Путин призвал россиян не покупать продукты впрок, Президент назвал надежной ситуацию с поставками в магазины.

Однако многие жители Оренбурга считают, что лучше подготовиться к любому развитию событий.