-4 C
Оренбург
19 марта 2020 г.

Цены основных продуктов питания в Оренбургской области взяты под контроль

Однако многие жители Оренбурга считают, что лучше подготовиться к любому развитию событий.

Главное

Главное

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко обратилась к жителям региона

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко рассказала какие меры принимаются по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в культурных объектах...
Узнать больше
Главное

Цены основных продуктов питания в Оренбургской области взяты под контроль

Приказом Минпромторга Российской Федерации предприятия торговли в Оренбургской области обязаны отчитываться о ситуации с ценами на 47 самых массовых...
Узнать больше
Главное

РЖД: отменяется посадка и высадка пассажиров, не имеющих разрешения на въезд на территорию Казахстана

О движении российских поездов, следующих транзитом через территорию Казахстана. В соответствие с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные...
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Приказом Минпромторга Российской Федерации предприятия торговли в Оренбургской области обязаны отчитываться о ситуации с ценами на 47 самых массовых видов продовольственных и непродовольственных товаров, передает «56орб».

В перечень из 47 социально значимых товаров входят продукты первой необходимости: лук, морковь, молоко, кефир, гречневая крупа, макароны, соль и т. д.

Крупные торговые сети будут обязаны каждый день отправлять в электронном виде таблицу с ценами на товары, динамика их изменения и пояснения — если есть рост, то чем он вызван. Небольшие сети раз в два дня.

В Оренбургской области цены мониторят периодически. Это было и 2007, 2010, 2014 и 2015 годах

Средства гигиены, туалетная бумага, макароны, консервы, рис, бутылки с водой. Оренбуржцы устремились в супермаркеты, чтобы запастись товарами первой необходимости и лишний раз не выходить из дома.

Владельцы крупных розничных сетей утверждают, что поставки будут гарантированы. Путин призвал россиян не покупать продукты впрок, Президент назвал надежной ситуацию с поставками в магазины.

Однако многие жители Оренбурга считают, что лучше подготовиться к любому развитию событий.

Предыдущая новостьРЖД: отменяется посадка и высадка пассажиров, не имеющих разрешения на въезд на территорию Казахстана
Следующая новостьМинистр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко обратилась к жителям региона

Последние новости

Главное

Цены основных продуктов питания в Оренбургской области взяты под контроль

Приказом Минпромторга Российской Федерации предприятия торговли в Оренбургской области обязаны отчитываться о ситуации с ценами на 47 самых массовых видов продовольственных и непродовольственных товаров,...
Узнать больше
Главное

РЖД: отменяется посадка и высадка пассажиров, не имеющих разрешения на въезд на территорию Казахстана

О движении российских поездов, следующих транзитом через территорию Казахстана. В соответствие с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения...
Узнать больше
Главное

Денис Паслер ввел в регионе дополнительные меры по всей области из-за распространения коронавируса

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал Указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Указом с 18 марта запрещено проведение на территории области театрально-зрелищных,...
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.