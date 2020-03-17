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18 марта 2020 г.

Международный Олимпийский комитет срочно приостановил проведение европейской олимпийской квалификации по боксу.

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Международный Олимпийский комитет срочно приостановил проведение европейской олимпийской квалификации по боксу.

В Лондоне (Великобритания) 16 марта Международный Олимпийский комитет срочно приостановил проведение европейской олимпийской квалификации по боксу. Причина произошедшего –...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В Лондоне (Великобритания) 16 марта Международный Олимпийский комитет срочно приостановил проведение европейской олимпийской квалификации по боксу. Причина произошедшего – широкое распространение коронавируса на территории данной страны. Квалификацию пока перенесли на неопределенный срок.

В Лондоне сегодня находится в составе сборной команды России оренбургский боксёр Габил Мамедов, который успешно выиграл первый поединок.

Обеспечение благополучия спортсменов, официальных лиц и всех других участников является главным приоритетом для целевой группы МОК. Это решение было принято на фоне усиления глобальных ограничений на поездки и карантинных мер, чтобы позволить участникам из более чем 60 стран скорректировать свои планы поездок и вернуться домой. Целевая группа продолжит ежедневно оценивать ситуацию, стремясь завершить распределение квот в мае и июне. Все заинтересованные лица своевременно будут оповещены обо всех новостях», — говорится в заявлении МОК.

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал о состоянии команды:

— Нам приходится принять это решение. Местные власти в связи с ситуацией во всем мире собрали срочное совещание и решили приостановить турнир на неопределённый срок. Мы в течение трех дней должны покинуть Лондон. Мы-то готовы боксировать, мы приехали сюда завоевать лицензии, но вы видите, какая ситуация.

Мы прошли отличную подготовку, прошли долгий и тяжелый путь для того, чтобы в хороших кондициях подойти к этому турниру и показать на соревнованиях хороший результат. Очень обидно, что так вышло, но тут ничего не поделаешь — здоровье важнее.

Также могу сказать, что в сборной России нет заболевших, все чувствуют себя хорошо. По возвращении домой мы готовы пройти углубленное медицинское обследование, — отметил главный тренер.

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