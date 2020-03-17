Лучший в Оренбуржье сварщик строительных конструкций работает на Уральской Стали

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18 марта 2020 г.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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На XVII областном конкурсе профмастерства сварщики Уральской Стали (новотроицкого комбината Металлоинвеста) заняли лидирующие места.

Сварщик цеха ремонта и сборки оборудования Уральской Стали Анатолий Ушенин стал победителем в соревнованиях специалистов ручной дуговой сварки строительных конструкций.

Еще два работника комбината заняли 2 и 3 места в своих номинациях. В технике владения ручной аргонодуговой сваркой удостоен серебра сварщик управления по ремонту электроэнергетического оборудования Виктор Кутафин. В механизированной — бронзу завоевал сварщик цеха ремонта и сборки оборудования Виктор Брославцев. Сварщик цеха ремонта металлургического оборудования Марат Абдулин отмечен благодарностью за участие в номинации «Ручная дуговая сварка технологических трубопроводов».

Наличие в коллективе высококвалифицированных кадров – залог безусловного качества продукции и эффективности предприятия. Металлоинвест гордится сотрудниками, которые успешно представляют Компанию на региональных и федеральных конкурсах профмастерства.

Справочно:

В рамках проведения областного Дня сварщика конкурс профмастерства организован региональным объединением работодателей Союза промышленников и предпринимателей на базе Оренбургского государственного колледжа. В ходе трехдневного мероприятия участники прошли проверку теоретических знаний и качественного выполнения практических заданий, приняли участие в семинаре по повышению квалификации, ознакомились с новинками современного спецоборудования и материалов с их апробированием в рамках мастер-класса, посетили передовые предприятия областного центра.

За призовые места и статус «Лучший сварщик Оренбургской области – 2020» в 5 номинациях боролись более 70-ти лучших специалистов региона, прошедших отбор на своих предприятиях.

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