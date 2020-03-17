Осужден за угрозу убийством супруге

Мировым судьей судебного участка № 3 Оренбургского района

Оренбургской области вынесен приговор в отношении 30-летнего мужчины.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного

ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством, поскольку имелись основания опасаться

осуществления этой угрозы).

В суде установлено, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного

опьянения, в ходе ссоры с супругой, схватил ее рукой за шею и стал душить.

При этом высказывал угрозы убийством. В результате противоправных

действий злоумышленника, потерпевшей была причинена физическая боль и

телесное повреждение в виде ссадин на шее. Угрозу убийством в свой адрес

потерпевшая восприняла реально, боялась ее осуществления.

Мировой судья, согласившись с позицией государственного

обвинителя, с учетом наличия рецидива в действиях подсудимого, признал

его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6

месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого

режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.