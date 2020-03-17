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18 марта 2020 г.

Осужден за угрозу убийством супруге

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Мировым судьей судебного участка № 3 Оренбургского района
Оренбургской области вынесен приговор в отношении 30-летнего мужчины.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством, поскольку имелись основания опасаться
осуществления этой угрозы).
В суде установлено, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного
опьянения, в ходе ссоры с супругой, схватил ее рукой за шею и стал душить.
При этом высказывал угрозы убийством. В результате противоправных
действий злоумышленника, потерпевшей была причинена физическая боль и
телесное повреждение в виде ссадин на шее. Угрозу убийством в свой адрес
потерпевшая восприняла реально, боялась ее осуществления.
Мировой судья, согласившись с позицией государственного
обвинителя, с учетом наличия рецидива в действиях подсудимого, признал
его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.

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Новости

Осужден за угрозу убийством супруге

Мировым судьей судебного участка № 3 Оренбургского района Оренбургской области вынесен приговор в отношении 30-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ...
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Сотрудники банка пытались помочь, но хозяйка карты придумала как их «перехитрить»

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