Мировым судьей судебного участка № 3 Оренбургского района
Оренбургской области вынесен приговор в отношении 30-летнего мужчины.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством, поскольку имелись основания опасаться
осуществления этой угрозы).
В суде установлено, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного
опьянения, в ходе ссоры с супругой, схватил ее рукой за шею и стал душить.
При этом высказывал угрозы убийством. В результате противоправных
действий злоумышленника, потерпевшей была причинена физическая боль и
телесное повреждение в виде ссадин на шее. Угрозу убийством в свой адрес
потерпевшая восприняла реально, боялась ее осуществления.
Мировой судья, согласившись с позицией государственного
обвинителя, с учетом наличия рецидива в действиях подсудимого, признал
его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Осужден за угрозу убийством супруге
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Мировым судьей судебного участка № 3 Оренбургского района