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18 марта 2020 г.

Сотрудники банка пытались помочь, но хозяйка карты придумала как их «перехитрить»

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Сотрудники банка пытались помочь, но хозяйка карты придумала как их «перехитрить»

В полицию обратилась жительница Ясного с заявлением о краже денежных средств с банковской карты. Сотрудниками полиции установлено, что заявительнице позвонила...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В полицию обратилась жительница Ясного с заявлением о краже денежных средств с банковской карты.

Сотрудниками полиции установлено, что заявительнице позвонила неизвестная и сообщила, что по ее банковской карте наблюдается большая активность со стороны мошенников. По указанию неизвестной женщина передала все данные карты, в том числе код, полученный по СМС. Таким образом, злоумышленники похитили 4 500 рублей.

После чего потерпевшей позвонили настоящие сотрудники банка и, уточнив все операции по карте, в целях безопасности и предотвращения хищения оставшихся денег, заблокировали банковскую карту.

Спустя некоторое время женщине вновь позвонила злоумышленница и сообщила, что ей нужно разблокировать свою карту, выполнив все указания, у нее были списаны денежные средства в размере 48 500 рублей.

По данному факту следователем следственного отдела МО МВД России «Ясненский» отделение полиции (дислокация п. Светлый) возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — лишение свободы на срок до шести лет.

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