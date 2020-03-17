О результатах надзорной деятельности в сфере долевого строительства жилья

Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является надзор за исполнением законодательства в сфере строительства жилья с привлечением денежных средств граждан. В указанной области надзорное ведомство акцентирует внимание, в первую очередь, на соблюдении прав участников долевого строительства жилья.

В 2019 году в области зафиксировано 13 проблемных объектов – многоквартирных жилых домов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, судьба которых вызывала определенные вопросы и опасения в связи с затягиванием сроков строительства, низкой степенью готовности, хищением денежных средств.

В ходе надзорной деятельности на данном направлении органы прокуратуры в 2019 году принимали различные меры, направленные на восстановление законности.

Так, застройщики, допускавшие нарушения законодательства при заключении договоров долевого строительства жилья, привлекались к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя). За год наказано 17 должностных лиц с наложением штрафов на общую сумму более 50 тыс. рублей.

Кроме того, были вскрыты факты нарушения порядка размещения застройщиками в единой информационной системе жилищного строительства необходимой информации о строительстве многоквартирных жилых домов. За указанные нарушения органами прокуратуры области по ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ (нарушение порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства) наказание в виде административного предупреждения получили 4 должностных лица. Такие же меры в соответствии с ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ (размещение проектной декларации, содержащей неполную и (или) недостоверную информацию) применены к двум должностным лицам застройщиков в связи с размещением ими в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования проектной декларации (в том числе вносимых в нее изменений) с неполной и недостоверной информацией.

В истекшем году вынесены приговоры по двум уголовным делам. К примеру, Ленинский районный суд г. Оренбурга приговорил руководителя ООО «Гармония в доме» за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), к наказанию в виде реального лишения свободы на 2 года. К финансовому директору применена условная мера наказания в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Прокуратура области вскрыла факты ненадлежащей реализации уполномоченными органами власти мер по защите прав участников долевого строительства. Несмотря на внесенные с 1 июля 2019 года изменения в законодательство о долевом строительстве, региональным министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта не были приняты меры по разработке и последующему утверждению плана-графика по 13 проблемным объектам. В нем должны быть указаны конкретные мероприятия и способы восстановления прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, сроки реализации мероприятий и их результаты. После внесения представления об устранении нарушений законодательства утвержден план-график.

Всего за прошедший год в сфере соблюдения прав граждан-участников долевого строительства жилья органами прокуратуры области выявлено более 120 нарушений закона, в целях их устранения принесено 13 протестов на незаконные нормативные правовые акты, внесено 33 представления, 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и 24 – к административной ответственности.