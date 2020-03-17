осуждены бузулукские пьяные водители

Бузулукский районный суд вынес приговоры в отношении двоих местных жителей, признав их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ.

Один из них понес уголовную ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения после назначенного ранее административного наказания за аналогичные действия. Второму нетрезвое вождение инкриминировано с учетом ранее состоявшегося привлечения к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В суде установлено, что оба подсудимых, управляя легковыми автомобилями, передвигались по улицам г. Бузулука и подвергали опасности пешеходов и водителей других транспортных средств.

За совершенные преступления водители приговорены к 240 и 400 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев и 2 года 10 месяцев соответственно.

Приговоры суда вступили в законную силу.