Акбулакский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Тюменской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).
В суде установлено, что подсудимый в 2019 году разместил на одном из Интернет-сайтов по поиску работы объявление об имеющейся вакансии на крупном газодобывающем предприятии.
Получив информацию о заинтересованности в такой работе одного из жителей Акбулакского района, злоумышленник убедил его в реальности указанного трудоустройства. В действительности же мошенник ни такой возможности, ни таких полномочий не имел, а совершил указанные действия из корыстных мотивов.
Посредством телефонных переговоров и переписки в сети Интернет подсудимый убедил потерпевшего в необходимости перечисления 20 тыс. рублей на приобретение билетов для проезда к месту работы. Однако после получения преступного дохода перестал выходить на связь.
С учетом того факта, что подсудимый добровольно возместил причиненный потерпевшему ущерб, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил его к наказанию в виде исправительных работ на один год с удержанием в доход государства 10% заработка.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Вынесен приговор в отношении мошенника, обманувшего жителя Акбулакского района обещанием трудоустройства на газодобывающем предприятии
Главное
Акбулакский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Тюменской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).