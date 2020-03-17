Директор оренбургского предприятия приговорен к реальному лишению свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере

Прокуратура Центрального района г. Оренбурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении директора одного из оренбургских обществ с ограниченной ответственностью. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый заключал от имени возглавляемого им юридического лица фиктивные договоры с партнерами из Самары. Фактически же работы и услуги выполняли либо работники организации, либо лица, привлеченные по гражданско-правовом договорам.

На основании этих фиктивных документов в декларации по налогу на добавленную стоимость за 2013-2014 годы были внесены недостоверные сведения, что повлекло за собой уклонение от уплаты налогов на общую сумму около 23 млн. рублей.

За совершенное преступление руководитель привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Исковые требования прокуратуры о взыскании с осужденного ущерба, причиненного бюджету, переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.