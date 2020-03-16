В Оренбурге улицу Терешковой хотят переименовать в проспект Путина

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Татьяна Иванова предложила переименовать улицу Терешковой в проспект Путина.

«Присвоение данной улице имени национального лидера России благоприятно скажется на имидже города, привлекательности для туристов, а также будет способствовать повышению патриотизма и гордости горожан за свой город и страну», — говорится в пояснительной записке.

По словам Ивановой, к ней обратились как к представителю власти жители этой улицы с просьбой посодействовать в решении вопроса о переименовании. По всей России прокатилась волна предложений, связанных с переименованием улиц, носящих имя Терешковой.

В декабре 2019 года на улице Терешковой рухнул автомобильный мост, пострадали два человека.