УФССП по Оренбургской области — первое по России

УФССП России по Оренбургской области признано победителем первой группы ежегодного смотра — конкурса на звание «Лучший территориальный орган Федеральной службы судебных приставов» по результатам работы за 2019 год.

13 марта 2020 года состоялось заседание коллегии Федеральной службы судебных приставов России, на котором были подведены итоги работы Службы за 2019 год и поставлены задачи на 2020 год.

По традиции с докладом выступил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов, отметив положительную динамику в деятельности Службы в прошлом году и обозначил задачи на 2020 год.

В рамках работы коллегии также были подведены итоги смотра — конкурса на звание «Лучший территориальный орган Федеральной службы судебных приставов».

По первой группе территориальных органов ФССП России победителем признано Управление ФССП России по Оренбургской области, занявшее первое место в итоговом рейтинге эффективности и результативности деятельности территориальных органов ФССП России по результатом работы за 2019 год, а также по результатам рейтинга по направлению «Организация исполнительного производства» за 2019 год.

Руководителю Управления федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области Алексею Очкалову в торжественной обстановке вручены почетные кубки.