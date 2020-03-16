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16 марта 2020 г.

Производитель Christian Dior вместо духов начнёт выпускать антисептики для рук

Из-за эпидемии коронавируса во Франции сильно вырос спрос на средства защиты, в том числе на антисептик для рук.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Французский парфюмерный концерн LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) вместо производства духов Christian Dior, Guerlain и Givenchy начнёт выпускать дезинфицирующие средства для рук, сообщает DW.

За одну неделю концерн намерен выпустить 12 тонн геля для рук. Дезинфицирующие средства передадут французским органам здравоохранения бесплатно. В первую очередь их получат 39 государственных больниц в Париже.

По данным Минздрава, в парижских больницах дезинфицирующий гель имеется, но запасы на пределе.

Из-за эпидемии коронавируса во Франции сильно вырос спрос на средства защиты, в том числе на антисептик для рук.

В результате многие аптеки ограничили продажу такого геля одной бутылочкой на человека.

После попытки некоторых ритейлеров нажиться на ажиотаже правительство страны издало указ об ограничении цен. Теперь 100-мл бутылка дезинфицирующего геля должна стоить во Франции не более трёх евро.

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