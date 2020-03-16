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16 марта 2020 г.

Оренбуржец Габил Мамедов вышел в 1/8 финала на Европейском квалификационном турнире по боксу в Лондоне

Второй бой Габила Мамедова состоится 17 марта.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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14 марта в Лондоне стартовали бои Квалификационного континентального турнира по боксу – отбор на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Отборочный турнир пройдет с 14 по 24 марта в восьми весовых категориях у мужчин и в пяти – у женщин. По одному российскому спортсмену заявлено в каждый вес.

В весовой категории до 63 килограммов Россию представляет оренбургский боксёр Габил Мамедов. На стадии 1/16 финала Габил одержал убедительную победу над представителем Грузии Лаши Гурули. Поединок завершился единогласной победой оренбуржца по очкам.

Второй бой Габила Мамедова состоится 17 марта. Противостоять нашему земляку будет чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира Оганес Бачков из Армении.

Отметим, что общее количество лицензий на участие в олимпийском боксёрском турнире в Токио – 286, и 77 из них получат представители Европы по результатам отбора в Великобритании.

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