«Росводоканал Оренбург» завершил замену участка канализационного коллектора по проспекту Бр. Коростелевых. Работы продлились в течение двух недель.

Заменено 30 метров железобетонного трубопровода диаметром 1860 мм на перекрестке пер. Коммунистического и пр. Бр. Коростелевых.

«При проведении работ наблюдались определенные неудоства для жителей, а также неприятные запахи, о чем мы заблаговременно уведомляли горожан. В очередной раз приносим свои извинения за доставленные неудобства», — отмечает заместитель главного инженера ООО «Оренбург Водоканал» Константин Щукин.

Отремонтированный участок трубопровода прослужит теперь более 40 лет. При наступлении благоприятных погодных условий будут выполнены и завершающие работы по благоустройству.