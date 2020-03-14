1 C
Оренбург
15 марта 2020 г.

«Росводоканал Оренбург» завершил замену участка канализационного коллектора по проспекту Бр. Коростелевых

Работы продлились в течение двух недель

Главное

Главное

«Росводоканал Оренбург» завершил замену участка канализационного коллектора по проспекту Бр. Коростелевых

«Росводоканал Оренбург» завершил замену участка канализационного коллектора по проспекту Бр. Коростелевых. Работы продлились в течение двух недель. Заменено 30 метров...
Узнать больше
Главное

Оренбургские боксёры готовятся к чемпионату России по боксу среди студентов.

9 марта в Аксае Ростовской области стартовало учебно-тренировочное мероприятие сборной команды Российского спортивного студенческого союза. Сильнейшие боксеры готовятся к Чемпионату...
Узнать больше
Главное

Сергей Катасонов: мой анализ на коронавирус — отрицательный!

Сергей Катасонов Друзья! Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус - отрицательный! Благодарю всех за поддержку и теплые слова! Также хотел бы...
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

«Росводоканал Оренбург» завершил замену участка канализационного коллектора по проспекту Бр. Коростелевых. Работы продлились в течение двух недель.

Заменено 30 метров железобетонного трубопровода диаметром 1860 мм на перекрестке пер. Коммунистического и пр. Бр. Коростелевых.

«При проведении работ наблюдались определенные неудоства для жителей, а также неприятные запахи, о чем мы заблаговременно уведомляли горожан. В очередной раз приносим свои извинения за доставленные неудобства», — отмечает заместитель главного инженера ООО «Оренбург Водоканал» Константин Щукин.

Отремонтированный участок трубопровода прослужит теперь более 40 лет. При наступлении благоприятных погодных условий будут выполнены и завершающие работы по благоустройству.

Предыдущая новостьОренбургские боксёры готовятся к чемпионату России по боксу среди студентов.

Последние новости

Главное

Оренбургские боксёры готовятся к чемпионату России по боксу среди студентов.

9 марта в Аксае Ростовской области стартовало учебно-тренировочное мероприятие сборной команды Российского спортивного студенческого союза. Сильнейшие боксеры готовятся к Чемпионату России по боксу среди студентов. В...
Узнать больше
Главное

Сергей Катасонов: мой анализ на коронавирус — отрицательный!

Сергей Катасонов Друзья! Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус - отрицательный! Благодарю всех за поддержку и теплые слова! Также хотел бы ответить на громкие заявления, прозвучавшие...
Узнать больше
Главное

4 ДТП на Южно-Уральской железной дороге с начала года

Вследствие нарушения водителями автотранспортных средств правил пересечения железнодорожного пути, в январе-феврале на ЮУЖД произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, что на два случая меньше, чем в...
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.