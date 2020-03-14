Оренбургские боксёры готовятся к чемпионату России по боксу среди студентов.

9 марта в Аксае Ростовской области стартовало учебно-тренировочное мероприятие сборной команды Российского спортивного студенческого союза.

Сильнейшие боксеры готовятся к Чемпионату России по боксу среди студентов.

В их числе и представители Оренбургской области, спортсмены школы бокса олимпийского резерва № 3 имени Г. И. Васильева, мастера спорта России Хикмет Гараев, Никита Бадалян, Ришат Бакиров, Абубакар-Салах Муцелханов.

Со спортсменами работают и их тренеры Николай Алексин, Ильдар Айсин и Дмитрий

Скопинцев. Руководит тренировочным процессом главный тренер Федерации

бокса студентов России Роман Викторович Подопригора.

Студенческий чемпионат России будет проходить Аксае с 16 по 22 марта.

Отметим, что Хикмет Гараев и Абубакар-Салах Муцелханов являются чемпионами России по боксу среди студентов 2019 года.