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15 марта 2020 г.

Оренбургские боксёры готовятся к чемпионату России по боксу среди студентов.

Сильнейшие боксеры готовятся к Чемпионату России по боксу среди студентов

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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9 марта в Аксае Ростовской области стартовало учебно-тренировочное мероприятие сборной команды Российского спортивного студенческого союза.

Сильнейшие боксеры готовятся к Чемпионату России по боксу среди студентов.

В их числе и представители Оренбургской области, спортсмены школы бокса олимпийского резерва № 3 имени Г. И. Васильева, мастера спорта России Хикмет Гараев, Никита Бадалян, Ришат Бакиров, Абубакар-Салах Муцелханов.

Со спортсменами работают и их тренеры Николай Алексин, Ильдар Айсин и Дмитрий
Скопинцев. Руководит тренировочным процессом главный тренер Федерации
бокса студентов России Роман Викторович Подопригора.

Студенческий чемпионат России будет проходить Аксае с 16 по 22 марта.

Отметим, что Хикмет Гараев и Абубакар-Салах Муцелханов являются чемпионами России по боксу среди студентов 2019 года.

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