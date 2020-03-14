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15 марта 2020 г.

Сергей Катасонов: мой анализ на коронавирус — отрицательный!

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Сергей Катасонов

Друзья! Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус — отрицательный!
Благодарю всех за поддержку и теплые слова!
Также хотел бы ответить на громкие заявления, прозвучавшие в СМИ!
Я прилетел в аэропорт Шереметьево, и выход на посадку был осуществлён через терминал D, где никакое уведомление мне вручено не было!
По моей информации все рейсы из стран с неблагоприятной ситуацией осуществлялись через терминалы F и Е, где проводились дополнительный контроль и уведомление пассажиров!
Призываю все ответственные службы проанализировать данную ситуацию и сделать соответствующие выводы.
Прошу прощения у своих коллег и сотрудников аппарата за то, что создал для них такие сложности и повлиял на их планы!

История вопроса:

Сергей Катасонов после возвращения из поездки во Франции не прошел профилактических мер против коронавируса. Спикер Володин отправил его на карантин. Катасонов присутствовал на заседании Госдумы во время выступления Президента Путина.

Сам Катасонов заявил, что чувствует себя хорошо и сдал «чистые анализы», но, тем не менее, будет работать из дома две недели.

ИсточникСергей Катасонов
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Сергей Катасонов: мой анализ на коронавирус — отрицательный!

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