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13 марта 2020 г.

4 ДТП на Южно-Уральской железной дороге с начала года

Кроме того, в январе-феврале 2020 года дежурные по переездам зафиксировали почти 230 нарушений водителями правил дорожного движения

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4 ДТП на Южно-Уральской железной дороге с начала года

Вследствие нарушения водителями автотранспортных средств правил пересечения железнодорожного пути, в январе-феврале на ЮУЖД произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, что на...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Вследствие нарушения водителями автотранспортных средств правил пересечения железнодорожного пути, в январе-феврале на ЮУЖД произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, что на два случая меньше, чем в этот же период прошлого года. Из них три случая – на железнодорожных переездах, один – вне переезда.

По одному ДТП произошло на территории Курганской области (станция Курган), Оренбургской области (перегон Сырт – Переволоцкая), республики Башкортостан (перегон Красная Башкирия – Альмухамедово) и на территории Казахстана (станция Петропавловск).

Кроме того, в январе-феврале 2020 года дежурные по переездам зафиксировали почти 230 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям была направлена в ГИБДД.

Для профилактики ДТП на железнодорожных переездах в границах Южно-Уральской магистрали проводятся специальные мероприятия. С водителями проходят беседы по правилам проезда железнодорожных переездов, железнодорожники отправляются в автошколы с лекциями для будущих автомобилистов и выдают памятки.

Напомним, железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

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