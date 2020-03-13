4 ДТП на Южно-Уральской железной дороге с начала года

Вследствие нарушения водителями автотранспортных средств правил пересечения железнодорожного пути, в январе-феврале на ЮУЖД произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, что на два случая меньше, чем в этот же период прошлого года. Из них три случая – на железнодорожных переездах, один – вне переезда.

По одному ДТП произошло на территории Курганской области (станция Курган), Оренбургской области (перегон Сырт – Переволоцкая), республики Башкортостан (перегон Красная Башкирия – Альмухамедово) и на территории Казахстана (станция Петропавловск).

Кроме того, в январе-феврале 2020 года дежурные по переездам зафиксировали почти 230 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям была направлена в ГИБДД.

Для профилактики ДТП на железнодорожных переездах в границах Южно-Уральской магистрали проводятся специальные мероприятия. С водителями проходят беседы по правилам проезда железнодорожных переездов, железнодорожники отправляются в автошколы с лекциями для будущих автомобилистов и выдают памятки.

Напомним, железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.