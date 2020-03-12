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12 марта 2020 г.

Сотрудники «Росводоканал Оренбург» — на «Первом канале»

Работники сферы ЖКХ из Москвы, Оренбурга и Самары рассказывают о своих неординарных хобби.

Главное

Главное

Сотрудники «Росводоканал Оренбург» — на «Первом канале»

Сотрудники «Росводоканал Оренбург» не только признанные профессионалы своего дела, но и талантливые люди. Накануне Дня работника жилищно-коммунального хозяйства о...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Сотрудники «Росводоканал Оренбург» не только признанные профессионалы своего дела, но и талантливые люди. Накануне Дня работника жилищно-коммунального хозяйства о хобби специалистов крупнейшего коммунального предприятия региона рассказали в передаче «Доброе утро» на федеральном телеканале.

Сюжет, подготовленный журналистами «Первого канала» наглядно демонстрирует, что человек труда – это, зачастую, творческая и увлекающаяся личность. Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства из Москвы, Оренбурга и Самары подтверждают это, рассказывая о своих неординарных хобби. «Росводоканал Оренбург» представили слесарь АВР по канализационным сетям Игорь Проценко и инженер-технолог группы по контролю состава сточных вод Наталья Швецова

Игорь Проценко – активист совета молодых специалистов, волонтер, донор и любитель автотюнинга. Свободное от работы время он посвящает модернизации своего автомобиля. Благодаря умелым манипуляциям автовладельца заурядная машина со временем трансформировалась в яркий оранжевый хетчбэк с мощной акустикой, который всегда привлекает внимание окружающих.

Сотрудники «Росводоканал Оренбург» - на «Первом канале»
Сотрудники «Росводоканал Оренбург» — на «Первом канале»

Наталья Швецова создает кулинарные шедевры. Обычные бисквитные коржи в ее умелых руках превращаются в цветочные поляны, сказочных персонажей и даже пожарные машины. Наталья также искусно печет капкейки и воздушные пирожные.

«Как говорится в известном афоризме, талантливый человек талантлив во всем. Эта мудрость на сто процентов применима к нашим работникам. Игорь и Наталья зарекомендовали себя хорошими специалистами, их профессиональные заслуги отмечены на уровне компании и администрации города. Желаю им дальнейшего развития и новых высот в работе и творчестве», — отмечает директор по персоналу ООО «Оренбург Водоканал» Светлана Гонак.

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